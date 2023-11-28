Парламентські сили уклали пакт про ненапад: вибори лише після війни (документ)

Підписанти дійшли згоди, що майбутні парламентські і президентські вибори проводяться після завершення війни та воєнного стану

В документі йдеться про «тверду рішучість працювати разом попри розбіжності політичних поглядів»

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук, що під час чергової зустрічі у форматі «Діалог Жана Мане» за участю колишнього голови Європарламенту Пета Кокса голови парламентських фракцій в закритому режимі підписали меморандум про проведення наступних виборів тільки по завершенню воєнного стану. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Вибори тільки після війни! Партії Зеленського, Порошенка, Тимошенко уклали пакт».

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«Діалоги Жана Мане» (один з «батьків-засновників» Європейського союзу) задля миру та демократії – формат, розроблений Європарламентом. Він поєднує парламентську медіацію та діалог між політичними силами для досягнення консенсусу щодо важливих для національної політики питань. Перша зустріч у такому форматі відбулася у жовтні 2016 року.

«Дорожню карту» було підписано під час дев’ятої зустрічі «Діалогів» і другої зустрічі в такому форматі після початку повномасштабної війни. Цей захід відбувався в селищі Тур’я Пасіка Закарпатської області з 10 по 12 листопада. Згаданий Арахамією «меморандум» насправді має назву «Висновки, прийняті під час дев’ятого Діалогу Жана Моне» і стосується не тільки питання виборів.

Так, в документі йдеться про «тверду рішучість працювати разом попри розбіжності політичних поглядів». Загалом висновки стосуються здебільшого питань подальшої організації роботи Верховної Ради, зміцнення парламентської дипломатії та демонстрації парламентської єдності.

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Темі виборів присвячений лише один абзац наприкінці документа. Підписанти дійшли згоди, що майбутні парламентські і президентські вибори проводяться після завершення війни та не менше, ніж за шість місяців після завершення воєнного стану.

Зазначено, що майбутні вибори мають відбуваються на основі діючого Виборчого кодексу зі збереженням за основу виборчих систем національних та місцевих виборів.

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Серед підписантів – не тільки голови фракцій. Першими свої автографи поставили керівники парламенту – перший віцеспікер Олександр Корнієнко та віцеспікерка Олена Кондратюк. «Слугу народу» представляють аж четверо підписантів: керівник мегафракції Давид Арахамія та нардепи, які навіть не є його заступниками, – Вадим Галайчук, Сергій Кальченко та Вікторія Подгорна. Від інших фракцій – також по кілька підписів: Ірини Геращенко, Андрія Парубія та Іванни Клімпуш-Цинцадзе від «ЄС», Юлії Тимошенко та Сергія Соболєва від «Батьківщини», Олександри Устінової та Володимира Цабаля від «Голосу».

Окрім фракцій, від ідеї виборів під час війни відхрестилися і депутатські групи, які складаються, в основному, з мажоритарників, а мажоритарна система на наступних виборах, згідно з Виборчим кодексом, діяти не буде. Від «Довіри» підписи поставили Володимир Арешонков та Лариса Білозір, від «спадкоємиці» ОПЗЖ «Платформи за життя та мир» – Михайло Папієв і від «За майбутнє», – Анна Скороход, прізвище якої було вписано від руки, схоже, в останній момент. Група «Відновлення України» підписання проігнорувала.

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Нагадаємо, Арахамія заявив, що наступного року в Україні не буде змоги провести вибори, ні парламентські, ні місцеві, ні президентські.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав безвідповідальними вкидання в українське суспільство заяв про вибори під час повномасштабної війни з Росією.

Раніше нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що президентські вибори під час війни в Україні суперечитимуть конституційним засадам виборчого права і будуть підстави сумніватися в легітимності обраного під час воєнного стану президента.