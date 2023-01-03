Японія нарощує свою військову силу. З Москви посипалися погрози

Кремль побачив серйозну загрозу для РФ у відмові Японії від мирного розвитку

Росія розглядає реалізацію Японії курсу на відмову від мирного розвитку країни як серйозний виклик для безпеки РФ та Азійсько-Тихоокеанського регіону загалом. Москва попереджає, що у разі продовження подібної практики «буде змушена вжити відповідних адекватних заходів з метою блокування військових загроз для Росії». Про це заявив в інтерв'ю пропагандистському агентству ТАСС заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

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«Звернули увагу на прискорену реалізацію адміністрацією (прем'єр-міністра Японії Фуміо – ред.) Кисиди курсу на відмову від декларованого протягом багатьох десятиліть так званого мирного розвитку країни і перехід на рейки форсованої мілітаризації. Серед конкретних кроків – проведення великомасштабних військових навчань поблизу російських кордонів з залученням позарегіональних партнерів, ухвалення оновленої редакції доктринальних документів у галузі оборони та безпеки з прицілом на створення ударного потенціалу, безпрецедентне збільшення оборонних витрат», – зазначив Руденко.

«Розглядаємо таку активність Токіо як серйозний виклик для безпеки нашої країни та Азійсько-Тихоокеанського регіону в цілому. Попереджаємо, що у разі продовження подібної практики будемо змушені вжити відповідних адекватних заходів з метою блокування військових загроз Росії», – підкреслив Руденко.

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Нагадаємо, Японія підготувала найбільший план нарощування своєї військової сили з часів Другої світової війни. Уряд країни заклав $320 млрд на наступні п'ять років для посилення оборони.

Міністерство оборони Японії займається розробкою кількох ракет великої дальності, які зможуть нести бойовий заряд на відстань до 3 тис. км і має намір розгорнути їх у 2030-х роках.

Повідомлялося, що прем'єр Японії планує запросити Зеленського на саміт «Великої сімки».