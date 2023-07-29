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Японія запустила найстаріший у країні ядерний реактор

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Японія запустила найстаріший у країні ядерний реактор
АЕС «Такахама»
фото: Wikimedia Commons

Реактор запущеий уперше після аварії на АЕС «Фукусіма-1»

Уперше за 12 років Kansai Electric Power Co перезавантажила найстаріший у Японії атомний реактор на своїй атомній електростанції «Такахама» у префектурі Фукуї. Про це повідомляє Kyodo.

Зазначається, що запущений 48 років тому реактор був відключений у січні 2011 року для регулярних перевірок і залишався в неактивному стані після аварії на АЕС «Фукусіма-1», яка була спричинена землетрусом та цунамі у березні того ж року.

Перезавантаження відбулося після того, як у 2016 році управління з ядерного регулювання дозволило експлуатацію реактора після 40-річного періоду експлуатації. Спочатку планувалося перезапустити реактор приблизно на початку червня, однак план було відкладено через необхідність додаткових робіт із протипожежною інфраструктурою.

Наразі три з чотирьох реакторів на АЕС «Такахама» працюють. Зупинений лише другий реактор. У вересні його також планується перезапустити.

Станом на сьогодні з понад 40 комерційних атомних реакторів у Японії експлуатуються лише 11.

Нагадаємо, учора уряд Японії вів низку санкції проти Росії, що стосуються ввезення авто та запчастин для автомобілів. 

До слова, Японія розглядає зняття заборони на експорт зброї з метою зміцнення вітчизняної оборонної промисловості та розширення підтримки України у війні проти Росії.

Теги: Японія АЕС

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