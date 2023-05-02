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Лідери США, Південної Кореї та Японії проведуть переговори в Хіросімі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Лідери США, Південної Кореї та Японії проведуть переговори в Хіросімі
США та Південна Корея підписали два десятки меморандумів про співпрацю
фото з відкритих джерел

Тристороння зустріч запланована, щоб краще протистояти північнокорейській ядерній загрозі

Президент США Джо Байден проведе тристоронню зустріч з лідерами Японії та Південної Кореї у Хіросімі під час візиту на саміт «Великої сімки». Про це повідомляє Japan Today з посиланням на чиновника, який побажав залишитися неназваним.

Посадовець не назвав дату тристоронньої зустрічі.

Згідно з дипломатичними джерелами, вона, найімовірніше, відбудеться 21 травня, в день закриття триденного саміту країн G7, перед від'їздом Байдена до Австралії.

Байден і президент Південної Кореї Юн Сук Йоль домовилися минулого тижня, що вони активізуватимуть тристоронню співпрацю з Японією, щоб краще протистояти північнокорейській ядерній загрозі.

Байден також привітав «політичну сміливість» Юна у роботі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою над покращенням відносин між Сеулом та Токіо після багатьох років напруженості через історичні питання.

Юн, який відвідав Токіо в березні, був запрошений Кісідою як один з гостей для розширених дискусій на зустрічі країн G7.

Раніше повідомлялося, що в рамках державного візиту президента Юн Сок Йоля у США країни підписали два десятки меморандумів про співпрацю.

Теги: США Джозеф Байден Південна Корея Японія

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