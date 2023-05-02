Лідери США, Південної Кореї та Японії проведуть переговори в Хіросімі
Тристороння зустріч запланована, щоб краще протистояти північнокорейській ядерній загрозі
Президент США Джо Байден проведе тристоронню зустріч з лідерами Японії та Південної Кореї у Хіросімі під час візиту на саміт «Великої сімки». Про це повідомляє Japan Today з посиланням на чиновника, який побажав залишитися неназваним.
Посадовець не назвав дату тристоронньої зустрічі.
Згідно з дипломатичними джерелами, вона, найімовірніше, відбудеться 21 травня, в день закриття триденного саміту країн G7, перед від'їздом Байдена до Австралії.
Байден і президент Південної Кореї Юн Сук Йоль домовилися минулого тижня, що вони активізуватимуть тристоронню співпрацю з Японією, щоб краще протистояти північнокорейській ядерній загрозі.
Байден також привітав «політичну сміливість» Юна у роботі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою над покращенням відносин між Сеулом та Токіо після багатьох років напруженості через історичні питання.
Юн, який відвідав Токіо в березні, був запрошений Кісідою як один з гостей для розширених дискусій на зустрічі країн G7.
Раніше повідомлялося, що в рамках державного візиту президента Юн Сок Йоля у США країни підписали два десятки меморандумів про співпрацю.
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