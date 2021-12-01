ЄС може почати щодня переглядати правила в'їзду через штам «Омікрон»

Світова спільнота б’є на сполох через новий штам коронавірусу

Держави-члени ЄС повинні дотримуватись скоординованого підходу та бути готовими запровадити будь-які необхідні заходи контролю

Європейський Союз планує рекомендувати державам-членам щодня переглядати основні обмеження на поїздки через новий штам коронавірусу «Омікрон», повідомляє Bloomberg.

За даними ЗМІ, у документі йдеться, що держави-члени повинні дотримуватись скоординованого підходу та бути готовими запровадити будь-які необхідні заходи контролю.

Крім того, ЄС закликає уряди швидко розгорнути ревакцинацію та реалізувати пропозиції щодо обмеження терміну дії цифрового сертифікату ЄС.

Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.

Ще китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.

Як відомо, Швейцарія посилила правила в'їзду з Південної Африки та низки країн.

Також через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки. Крім того, через новий штам коронавірусу Німеччина б'є на сполох та закриває небо.

А ще Британія припинила польоти до шести країн через новий штам коронавірусу.

Раніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».