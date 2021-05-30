ЗМІ: скандального американського співака звинуватили у зґвалтуванні

Позов подала жінка, яка стверджує, що зустрічалася зі співаком понад 10 років тому

Рок-співака Мериліна Менсона звинувачують у зґвалтуванні та сексуальному насильстві.

Як повідомляє журнал People, позов подала жінка, яка стверджує, що зустрічалася зі співаком понад 10 років тому.

Жінка, ім'я якої не називається, стверджує, що рокер зґвалтував її та вчиняв щодо неї сексуальне насильство кілька разів під час їхніх відносин у 2011 році.

Позивачка також вказала у скарзі, що Менсон показав їй відеозапис, на якому нібито знущався з молодої жінки: прив'язував її до стільця, погрожував пістолетом. При цьому він нібито сказав, що знімав відео в 1996 році, після виступу в Hollywood Bowl.

Нагадаємо, кілька днів тому поліція американського штату Нью-Гемпшир заарештувала співака Мериліна Менсона у зв'язку зі звинуваченнями в насильстві. Відомо, що 52-льотного артиста звинувачують у нападі на відеооператора під час концерту в Гілфорді у 2019 році.

Раніше артиста звинувачували в насильстві відомі жінки. Почалося все з того, як актриса Еван Рейчел Вуд звинуватила свого колишнього коханого в знущаннях і сексуальному насильстві.

Після публікації Вуд зі звинуваченнями на адресу музиканта виступили ще чотири жінки-Ешлі Уолтерс, Сара Макнілі, Ешлі Ліндсі Морган і Габріелла.

Одіозний артист назвав заяви своїх колишніх партнерок спотворенням реальність.

Додамо, що відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе та працює в країні-агресорі Росії, зізналася у позашлюбних стосунках – з нинішнім тренером угорського «Ференцвароша» Сергієм Ребровим.