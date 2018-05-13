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    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу

    • Сьогодні, 20:06
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    Євробачення спровокувало появу нових жартів
    Фото: eurovision.tv
    Євробачення спровокувало появу нових жартів

    Свої враження від виступів учасників конкурсу глядачі висловили за допомогою жартів та мемів

    У ніч на 13 травня у Лісабоні (Португалія) завершилося голосування за учасників фіналу пісенного конкурсу Євробачення. За його результатами, переможницею стала представниця Ізраїлю Нетта Барзілай. Вона набрала 529 балів: 212 від журі і 317 від глядачів.

    Друге місце у представниці Кіпру Елені Фурейри (436 балів), третє – представника Австрії - Сезара Семпсона (342 бали).

    Представник України Меловін піднявся на 17 сходинку. Журні оцінило його виступ найгірше серед усіх учасників, але у глядацькому голосуванні українець став 7-м.

    Користувачі розважального онлайнового сервісу reddit свої враження від виступів учасників висловили за допомогою жартів та мемів.

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    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
    Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу

    А у ізраїльському Twitter поширення набув мем, заснований на подібності прізвища прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та представниці цієї країни на Євробаченні.

    Нагадаємо, глядачі 18 з 43 країн віддали свої голоси за українського виконавця Меловіна, що дозволило йому зайняти сьоме місце за результатами глядацького голосування на пісенному конкурсі Євробачення.

    Наступне Євробачення пройде в Єрусалимі.

    Євробачення Twitter соціальні мережі
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