Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу
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Свої враження від виступів учасників конкурсу глядачі висловили за допомогою жартів та мемівУ ніч на 13 травня у Лісабоні (Португалія) завершилося голосування за учасників фіналу пісенного конкурсу Євробачення. За його результатами, переможницею стала представниця Ізраїлю Нетта Барзілай. Вона набрала 529 балів: 212 від журі і 317 від глядачів.
Друге місце у представниці Кіпру Елені Фурейри (436 балів), третє – представника Австрії - Сезара Семпсона (342 бали).
Представник України Меловін піднявся на 17 сходинку. Журні оцінило його виступ найгірше серед усіх учасників, але у глядацькому голосуванні українець став 7-м.
Користувачі розважального онлайнового сервісу reddit свої враження від виступів учасників висловили за допомогою жартів та мемів.
Даёшь победу Израилю!!! #Евровидение #Eurovision pic.twitter.com/TiezhONJ09— Артём Дерягин (@DerArto) May 12, 2018
Когда собирался в Вальхаллу, а попал на Евровидение #Eurovision pic.twitter.com/SZ1w54g2P2— Justice (@alva__donna) May 12, 2018
Когда услышал свою фамилию среди сдавших экзамен.#Eurovision #Евровидение pic.twitter.com/3tOykGnyLG— Выход в невесомость (@TrompeLeMonde) May 10, 2018
Валерий Меладзе и ВИА Гра прекрасны! #Евровидение #Eurovision pic.twitter.com/HuX7Q90sgO— Артём Дерягин (@DerArto) May 12, 2018
— А если я на Евровидении от Дании выступлю, тогда выйдешь за меня? #Евровидение #Eurovision pic.twitter.com/JumCyHS7fM— Артём Дерягин (@DerArto) May 12, 2018
Евровидение: — Я яркий и светлый конкурс.— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) May 12, 2018
Первый же участник из Украины: *начинает номер, лежа в гробу, чтобы заряжать всех позитивом на весь конкурс вперед*#Eurovision pic.twitter.com/j63Z2NSKgT
- Милый давай только при знакомстве с родителями без зрелища— Paranøidasha (@Happyfanfik_Dsh) May 11, 2018
- Конечно дорогая
*10 рюмок с батей спустя*#Евровидение #Eurovision pic.twitter.com/HYwJrKjQmj
Когда Евровидение закончилось уже давно и многие успокоились, но тебя до сих пор прет #Eurovision pic.twitter.com/JuWf8mR7oB— Эмберли УМЕРЛА НА ВБ (@chamomile_sea) May 13, 2018
А у ізраїльському Twitter поширення набув мем, заснований на подібності прізвища прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та представниці цієї країни на Євробаченні.
NETTAnyahu!! pic.twitter.com/5aRC6wwvMJ— Boris Levy (@boris_levy) May 13, 2018
Нагадаємо, глядачі 18 з 43 країн віддали свої голоси за українського виконавця Меловіна, що дозволило йому зайняти сьоме місце за результатами глядацького голосування на пісенному конкурсі Євробачення.
Наступне Євробачення пройде в Єрусалимі.