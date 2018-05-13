Євробачення у мемах. Соціальні мережі покепкували над учасниками конкурсу

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Фото: eurovision.tv Євробачення спровокувало появу нових жартів

Свої враження від виступів учасників конкурсу глядачі висловили за допомогою жартів та мемів

У ніч на 13 травня у Лісабоні (Португалія) завершилося голосування за учасників фіналу пісенного конкурсу Євробачення. За його результатами, переможницею стала представниця Ізраїлю Нетта Барзілай. Вона набрала 529 балів: 212 від журі і 317 від глядачів.

Друге місце у представниці Кіпру Елені Фурейри (436 балів), третє – представника Австрії - Сезара Семпсона (342 бали).

Представник України Меловін піднявся на 17 сходинку. Журні оцінило його виступ найгірше серед усіх учасників, але у глядацькому голосуванні українець став 7-м.

Користувачі розважального онлайнового сервісу reddit свої враження від виступів учасників висловили за допомогою жартів та мемів.

Когда собирался в Вальхаллу, а попал на Евровидение #Eurovision pic.twitter.com/SZ1w54g2P2 — Justice (@alva__donna) May 12, 2018

— А если я на Евровидении от Дании выступлю, тогда выйдешь за меня? #Евровидение #Eurovision pic.twitter.com/JumCyHS7fM — Артём Дерягин (@DerArto) May 12, 2018

Евровидение: — Я яркий и светлый конкурс.

Первый же участник из Украины: *начинает номер, лежа в гробу, чтобы заряжать всех позитивом на весь конкурс вперед*#Eurovision pic.twitter.com/j63Z2NSKgT — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) May 12, 2018

- Милый давай только при знакомстве с родителями без зрелища

- Конечно дорогая



*10 рюмок с батей спустя*#Евровидение #Eurovision pic.twitter.com/HYwJrKjQmj — Paranøidasha (@Happyfanfik_Dsh) May 11, 2018

Когда Евровидение закончилось уже давно и многие успокоились, но тебя до сих пор прет #Eurovision pic.twitter.com/JuWf8mR7oB — Эмберли УМЕРЛА НА ВБ (@chamomile_sea) May 13, 2018

А у ізраїльському Twitter поширення набув мем, заснований на подібності прізвища прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та представниці цієї країни на Євробаченні.

Нагадаємо, глядачі 18 з 43 країн віддали свої голоси за українського виконавця Меловіна, що дозволило йому зайняти сьоме місце за результатами глядацького голосування на пісенному конкурсі Євробачення.

Наступне Євробачення пройде в Єрусалимі.