«Вагнергейт». Грозев розповів, як його «кинув» Єрмак

Bellingcat існувала попередня домовленість про зустріч, під час якої планувалося отримати офіційний коментар щодо провалу операції

Між Андрієм Єрмаком та журналістами Bellingcat існувала попередня домовленість про зустріч, під час якої планувалося отримати офіційний коментар щодо провалу операції

Голова Офісу президента так і не спромігся зустрітися із журналистами Bellingcat

Розслідуючи справу «вагнерівців», журналіст-розслідувач англійського видання Bellingcat Христо Грозев під час одного з візитів до Києва мав попередню домовленість про зустріч із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, однак її так і не відбулося. Про це Грозев розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

«Можливо, тут і моя провина є. Всі домовленості про зустріч відбувалися через людей, які називалися близькими до нього. І дійсно був такий випадок, що одна з цих груп людей запросила нас конкретно на зустріч. Я прилетів, чекали один день, і зустріч не відбулася», – пояснив Христо Грозев.

Також журналіст зазначив, що одного разу все ж мав коротку розмову з Андрієм Єрмаком, вона відбулася ще на початку розслідування виданням Bellingcat справи щодо операції із захоплення «вагнерівців».

«Ми домовилися, що хотіли б отримати позицію Офісу президента і він підтвердив, що так, ми це організуємо», – зазначив Христо Грозев.

Нагадаємо, в оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider ідеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести. Пізніше у телевізійному інтерв’ю тодішній очільник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

Також Христо Грозев заявив, що вважає головною причиною зриву операції із захоплення «вагнерівців» рішення про перенесення реалізації її фінального етапу на п’ять днів.

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