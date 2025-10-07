Головна Світ Соціум
Європарламент спростив механізм призупинення безвізу для 61 країни, серед них Україна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Європарламент спростив механізм призупинення безвізу для 61 країни, серед них Україна
Нові правила стосуються 61 країни, чиї громадяни зараз можуть в’їжджати до Шенгенської зони на термін до 90 днів протягом 180 днів
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Підставами для призупинення безвізу можуть стати гібридні загрози

Європейський парламент ухвалив реформу, яка дає змогу тимчасово або повністю призупиняти безвізовий режим для громадян третіх країн, що мають право на короткострокове перебування в Шенгенській зоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Відповідне рішення було прийнято у вівторок, 7 жовтня, під час пленарного засідання в Страсбурзі: «за» проголосували 518 депутатів, «проти» – 96, ще 24 утрималися. Нові правила стосуються 61 країни, чиї громадяни зараз можуть в’їжджати до Шенгенської зони на термін до 90 днів протягом 180 днів, зокрема і України.

Підставами для призупинення безвізу можуть стати гібридні загрози, зокрема «інструменталізація» міграції, програми громадянства через інвестиції (так звані «золоті паспорти»), а також невідповідність візовій політиці ЄС, порушення Статуту ООН, міжнародного або гуманітарного права.

Також ЄС зможе точково обмежувати безвіз лише для урядовців країн-порушниць. Комісія зможе ініціювати процес призупинення безвізового режиму або за пропозицією держав-членів ЄС, або самостійно, на підставі наявної інформації з інституцій ЄС. Спочатку призупинення може бути тимчасовим, з наступним переходом до постійного, якщо порушення не буде усунуто.

До слова, Міністерство розвитку громад та територій і Європейська комісія домовились про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців. «Транспортний безвіз» діятиме до березня 2027 року.

Раніше Європейський парламент підтримав поступове розгортання нової системи в’їзду і виїзду (Entry/Exit System) для перетину зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Система EES замінить фізичні штампи в закордонних паспортах, інформацію про вʼїзди та виїзди вноситимуть одразу в електронну базу.

безвізовий режим Європарламент

