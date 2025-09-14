Головна Світ Соціум
Центр протидії дезінформації пояснив, як китайці заселяють Сибір під носом у Кремля

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Центр протидії дезінформації пояснив, як китайці заселяють Сибір під носом у Кремля
Сибір і Далекий Схід – стратегічні землі, які Москва плавно здає
фото з відкритих джерел

Із 15 вересня для росіян діє безвіз до КНР, а Москва готує дзеркальний крок для громадян Китаю

Новий безвізовий режим між РФ та Китаєм запускає небезпечний процес для Кремля. У Сибіру вже формуються китайські анклави, а до 2030 року там можуть оселитися сотні тисяч переселенців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

«Із 15 вересня для росіян діє безвіз до КНР, а Москва готує дзеркальний крок для громадян Китаю. Це новий етап «тихої експансії», – пояснив Коваленко.

Як він зауважив, безвіз для росіян майже нічого не змінює, адже і раніше віза займала кілька днів, а ось для Китаю це стратегічний канал для «повзучої» міграції в Сибір і на Далекий Схід.

«У регіоні вже формуються китайські анклави зі своїми школами, бізнесом і культурою. Місцевих туди не беруть, навіть лісоруби їдуть із Китаю. Прибутки повертаються назад у Пекін», – зауважив Коваленко.

За його словами, вже до 2030 року Сибір може отримати сотні тисяч китайських переселенців. Адже, в умовах демографічної кризи РФ не здатна заселити власні території й вакуум заповнюють інші.

«Справжня картина така: Кремль не «піднімає» регіон, а віддає його на розселення іноземцям. Сибір і Далекий Схід – стратегічні землі, які Москва плавно здає. І це добре», – зазначив він.

Нагадаємо, під час свого триденного візиту до Москви міністр закордонних справ Китаю Ван І вчергове заявив про дружні стосунки між Китаєм та Росією та наголосив на важливості стабілізації відносин Кремля і Білого дому.

Також головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що підтримка Росії у війні проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для безпеки Європи.

