Голова Європарламенту у Раді зробила заяву про вбивство Парубія

Мецола розпочала виступ зі співчуття у зв'язку з загибеллю Парубія

Сьогодні, 17 вересня, голова Європарламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Мецола розпочала виступ зі співчуття у зв'язку з загибеллю нардепа Андрія Парубія.

«Я хотіла б насамперед висловити співчуття усім вам через загибель колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він був частиною цієї прекрасної парламентської інституції. Його нам не вистачатиме. Його загибель нагадує нам про людську вартість цієї війни, наскільки нагально нам необхідно її закінчити», – йдеться у заяві.

Зауважимо, 17 вересня голова Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва.

Як повідомляв «Главком» 10 вересня, правоохоронці знайшли ймовірне знаряддя вбивства ексголови Верховної Ради Андрія Парубія. Видання отримало у своє розпорядження документи слідчих і посилалося на них. Проте вже за кілька годин події почали розвиватися за дивним сценарієм, Львівська обласна прокуратура заявила, що зброю, з якої скоєно вбивство народного депутата України, не було знайдено, пошуки тривають.

Нагадаємо, за даними досудового розслідування, 30 серпня Парубій отримав множинні вогнепальні кульові наскрізні та сліпі поранення грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів, гостру крововтрату, від яких одразу помер на місці злочину.

Як зауважував «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

До слова, підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було.