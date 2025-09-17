Голова Європарламенту прибула до Києва

«Наступна зупинка: Київ», – Роберта Мецола

Сьогодні, 17 вересня, голова Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва. Про це вона повідомила у своєму дописі в соцмережі Х, передає «Главком».

«Наступна зупинка: Київ», – коротко написала Роберта Мецола.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, Мецола виступить у Верховній Раді.

Нагадаємо, євродепутати під час першого пленарного засідання у Страсбурзі, 16 липня 2024 року, переобрали Роберту Мецолу на новий термін на посаді президента Європейського парламенту. Мецола, мальтійський політик, член Націоналістичної партії Мальти та Європейської народної партії, обіймала посаду президента Європейського парламенту з січня 2022 року.