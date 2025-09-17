Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту

Роберта Мецола здійснила четвертий візит до України від початку повномасштабної війни

Глава держави та президентка Європейського парламенту обговорили євроінтеграцію та російські активи

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, яка прибула в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

За словами президента, це четвертий візит посадовиці до України від початку повномасштабної війни. Політики обговорили ключові теми між Україною та європейськими інституціями.

«Підтримка перемовин щодо вступу України у Євросоюз і важливість відкриття першого кластера якнайшвидше, санкції проти Росії та прийняття 19-го пакету санкцій Євросоюзу, російські активи і також соціальні питання: будівництво укриттів для шкіл і підтримка Європою нашої програми безоплатного харчування для всіх українських дітей у школах. Розраховуємо, що ЄС буде також предметно з нами в цих питаннях», – каже він.

Зеленський також привітав анонс відкриття офісу Європарламенту в Україні і висловив очікування, що це посилить координацію між європейським парламентом і Верховною Радою.

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, голова Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва. Голова Європарламенту виступила у Верховній Раді. Мецола розпочала виступ зі співчуття у зв'язку з загибеллю нардепа Андрія Парубія.

До слова, Роберта Мецола заявила, що в Києві відкриється постійне представництво Європейського парламенту.