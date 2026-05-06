Мелоні стала жертвою діпфейку, який створив штучний інтелект (фото)

Лариса Голуб
Ітлалійська прем'єрка Джоржа Мелоні
фото: Reuters

Джоржа Мелоні закликала італійців бути обережними після поширення в інтернеті її фейкового зображення

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стала об'єктом нової атаки із застосуванням штучного інтелекту. Щоб викрити маніпуляцію, вона зважилася на нетиповий крок — самостійно опублікувала підроблене фото, на якому її обличчя змонтували з тілом іншої жінки у спідній білизні. Про це очільниця італійського уряду повідомила на своїй офіційній сторінці у X, інформує «Главком».

Політична атака через штучний інтелект

За словами Мелоні, останніми днями в мережі активно поширюються фальшиві зображення, які її політичні опоненти видають за справжні. На одному з таких фото прем'єрка нібито сиділа на ліжку в нічній сорочці.

«В обігу перебувають різні мої фальшиві фото, згенеровані штучним інтелектом і видані за справжні якимось старанним опонентом. Я мушу визнати, що той, хто їх створив, принаймні в доданому випадку, також суттєво мене покращив. Але факт лишається фактом», – написала італійська прем'єрка.

Мелоні також опублікувала цей знімок із червоним написом «FALSA» (Фейк), щоб продемонструвати масштаб дезінформації.

За словами прем’єрки, це є черговим прикладом небезпечного використання технологій діпфейку, які можуть вводити в оману, маніпулювати суспільною думкою та завдавати репутаційної шкоди.

Діпфейк – це медіаконтент (відео, аудіо, фото), створений або змінений штучним інтелектом (ШІ) для реалістичної імітації зовнішності чи голосу людини. Технологія дозволяє замінити одну людину іншою, що часто використовується для маніпуляцій, шахрайства або створення фейкових новин

«Питання, однак, виходить за межі мене. Діпфейки – це небезпечний інструмент, бо вони можуть обманювати, маніпулювати й вражати будь-кого. Я можу себе захищати. Багато інших – ні», – написала італійська прем'єрка.

Це вже було з Мелоні

Це не перший випадок використання образу Мелоні в такий спосіб. Раніше вона вже подавала позов на €100 тис. проти авторів порно-діпфейків, а Італія стала першою країною Євросоюзу, яка ухвалила закон (№132/2025), що передбачає до п'яти років в'язниці за шкідливе використання штучного інтелекту.

Джорджа Мелоні закликала користувачів дотримуватися головного правила: «Перевіряйте, перш ніж вірити, і думайте, перш ніж поширювати».

«Главком» писав, що радянські актори-близнюки Володимир і Юрій Торсуєви, відомі за головними ролями у фільмі «Пригоди Електроніка», стали героями чергового скандалу. В інтерв’ю російському пропагандисту Антону Красовському, яке почало ширитися мережею, вони озвучили абсурдну історію, яка майже дослівно повторює сумнозвісний фейк 2014 року про «розіп’ятого хлопчика».

Раніше повідомлялось, що пропагандистські ресурси ворога розпочали нову хвилю інформаційної атаки на Сили оборони України. Цього разу окупанти поширюють дезінформацію про те, що підрозділи Національної гвардії України нібито виконують роль «загороджувальних загонів» поблизу села Зибине, що на Харківщині.

