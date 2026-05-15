«Україна – це потужна сила на Євробаченні». Інтерв’ю з фіналістом конкурсу від Мальти

Ейдан: «Мальтійці підтримують Україну, між нами є дуже гарний зв’язок, хоча ми й не сусіди»

Уже в ніч на неділю, 17 травня, стане відоме ім’я переможця ювілейного 70-го конкурсу Євробачення-2026 у Відні. На честь такої події «Главком» провів цілу серію ексклюзивних інтерв’ю з учасниками, які представляють різні країни. Артист знайомлять читачів з України зі своїми життєвими історіями та творчістю.

На момент запису цієї розмови наш герой ще не знав остаточно, що він потрапить до фіналу конкурсу, але після оголошення результатів другого півфіналу його вже можна величати фіналістом Євробачення. Йдеться про представника Мальти Ейдана (Aidan), який приніс на конкурс частинку мальтійської культури та мови вперше за понад 50 років. У цьому інтерв’ю співак поділився тим, яким був для нього восьмирічний шлях на головну музичну сцену Європи.

«Нарешті, через 54 роки, Мальта представила пісню мальтійською мовою»

У кожній з чотирьох заявок Ейдана на національні відбори була присутня мальтійська мова фото: Eurovision World

Цього року у вас була вже третя участь у мальтійському відборі на Євробачення. Як ви змінилися за ці роки як артист і як людина?

Насправді це була четверта участь. Уперше я виступив у 2018 році з піснею під назвою Dai Laga. Я був новачком і посів четверте місце. Але саме той досвід у 2018 році став першим, коли я помітив і відчув підтримку публіки, і тоді я зрозумів, що моя мрія представляти Мальту може стати реальністю.

Тож я продовжував наполегливо працювати. З того часу я дуже змінився як людина і як артист. Я дуже виріс як виконавець. Я «дозрів», тож еволюціонувала і моя музика. Від мого першого виступу з Dai Laga, потім з Ritmu, потім з Reġina і тепер з Bella. Я відчуваю, що Bella – це, безперечно, найунікальніший трек, який я подавав на національний відбір. І так, я дуже щасливий, що беру участь у цьому конкурсі з цією унікальною піснею.

Як би ви описали свою пісню Bella аудиторії?

Отже, Bella – це дуже романтична пісня. Це класична, позачасова пісня такого «вічнозеленого» стилю, тобто стилю, який, на мою думку, ніколи не вмирає. У ній мелодія виконана оркестром, тож тут немає жодного електронного інструмента. На всіх інструментах в Bella грають наживо. І нарешті, через 54 роки, Мальта як країна виставила пісню мальтійською мовою. Я дуже, дуже пишаюся тим, що саме я маю представити цю пісню на сцені Євробачення та поділитися з усією Європою нашою національною мовою.

У пісні згадується Жан ла Валетт. Розкажіть нам більше про цю постать і чому ви вирішили згадати його?

Жан ла Валетт – дуже важлива і популярна постать в історії. Він був членом Ордену Святого Іоанна. І він відомий тим, що 500 років тому виграв усі свої битви. Наша столиця Валлетта названа на його честь. Він сидів на першому камені, тому місто назвали на його честь. І я використовую його ім'я як метафору в пісні, де я кажу, що я програв усі битви, а ти (героїня пісні) виграла усе і забрала у мене все. Що ти як Жан ла Валетт. Тож це дуже романтична постать. І загалом уся пісня Bella – це суцільна метафора, вона, як вірш. Тут не просто йдуть слова у пісні, це не Yeah, Yeah, Fire, а у цьому є глибокий зміст.

Ейдан у цій відповіді міг послатися на вірусне інтерв’ю легендарної грецької співачки Елені Фурейри, яка представляла Кіпр у 2018 році на Євробаченні і посіла друге місце. Коли її запитали, що означає рядок Ah yeah, ah yeah, Fuego у її пісні, вона відповіла Yeah, Yeah, Fire (Так, Так, Вогонь), фактично повторивши той самий текст англомовному інтерв’юеру.

Після того, як ви виграли національний відбір Мальти, ви відвідали багато заходів і країн. Яка з них запам’яталася вам найбільше і чому?

Звісно, у мене був величезний тур на підтримку Bella. Мені здається, що однією з країн, яка найбільше запам’яталася мені, була, безперечно, Австралія. Я був першим європейським артистом, який відвідал Австралію ще до того, як поїхав на Євробачення. І це було неймовірне відчуття, неймовірний досвід сам по собі. І справді, усі австралійці зустріли мене з широкими обіймами і дуже-дуже підтримували мене та мою пісню. Але, звичайно, були й інші країни, серед яких Румунія, Кіпр, Болгарія, а також Литва. Я маю на увазі, що це був неймовірний тур.

«Не тільки Teresa Maria. Я взагалі великий шанувальник України»

Ейдан та Лелека відсвяткували разом вихід до фіналу Євробачення-2026 фото: Інстаграм співака

В одному зі своїх відео ви згадали, що одна з ваших улюблених пісень від України на Євробаченні – це Teresa Maria. Розкажіть детальніше, чому ця пісня так сильно вам імпонує?

Ну, це не тільки Teresa Maria. Я взагалі великий шанувальник України. Україна – це потужна сила на Євробаченні, одна з найкращих країн на Євробаченні. Я думаю, це найуспішніша країна разом з Італією, Швецією, мабуть. Але, чесно кажучи, загалом те, що я найбільше ціную в Україні, – це те, що особливо в останні роки ви надсилаєте пісні, які справді описують вашу культуру, які справді її показують, і це дуже-дуже важливо. Саме для цього й існує Євробачення. І я насправді маю честь і радію, що цього року зможу трохи долучитися до цього зі своєю піснею Bella та продемонструвати свою культуру.

Цього року Україну представляє Leleka з піснею Ridnym. Яким було ваше спілкування з нею?

Я, звичайно, слухав її пісню. Я навіть дивився ваш національний фінал у прямому ефірі. І я також неодноразово бачився з Лелекою. Ми зустрічалися кілька разів під час передконкурсного сезону. Вона просто дивовижна людина. Дуже, дуже мила людина.

Дякуємо вам за інтерв’ю. Що б ви хотіли сказати українським глядачам?

Перш за все, дякую. Дякую за вашу підтримку, за підтримку Bella та Мальти. Українці дуже підтримують мальтійців, і це для нас дуже багато значить. Ми також підтримуємо Україну загалом, і між нами є гарний зв’язок, хоча, ми й не сусіди географічно.

Сподіваюся, вам сподобається моя пісня, і якщо так, прошу проголосувати за Мальту. Мальта – одна з найменших країн-учасниць Євробачення, і нам потрібні ваші голоси. Тож, велике вам спасибі.

Про Ейдана

Aidan Cassar – без перебільшення один з топових виконавців Мальти, більш знаний як просто Aidan, пережив драму на мальтійських відборах двічі. Спершу в 2022 році він зупинився за крок від поїздки на Євробачення, поступившись лише переможниці Еммі Мускат, а у 2023 році був дискваліфікований за надмірну рекламу в соціальних мережах для своєї пісні.

Виступ представника Мальти на Євробаченні-2026: Aidan – «Bella» («Красуне»)

На фоні цього виконавець вирішив суттєво переосмислити свій шлях на конкурсах. Його дві попередні заявки, Ritmu і Reġina, були більш танцювальними і швидкими, а ось Bella є чуттєвою баладою, яка супроводжується цікавим номером. Цікавою така зміна є й тому, що однією зі співавторок є Sarah Bonnici, у якої в 2024 році на конкурсі в Мальме була енергійна пісня Loop зі складною хореографією. Співак використав у тексті три мови: англійську, мальтійську, а також італійську – саме на основі слів «che bella» («красуне») і будується приспів композиції.

Якщо казати про шанси співака у фіналі, то за оцінками букмекерів наразі він замикає першу десятку претендентів на перемогу в конкурсі. Найбільше шансів зібрати високі бали у нього за версією журі, де він йде шостим можливим переможцем цієї частини підсумків конкурсу. Серед глядачів він йде п’ятнадцятим потенційним переможцем, тому в мальтійця є непогані шанси опинитися у лівій (перші тринадцять місць) частині турнірної таблиці.

Ілля Мандебура, «Главком»