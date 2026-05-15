Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Україна – це потужна сила на Євробаченні». Інтерв’ю з фіналістом конкурсу від Мальти

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Ейдан з четвертого разу потрапив на Євробачення від Мальти
фото: Eurovision
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ейдан: «Мальтійці підтримують Україну, між нами є дуже гарний зв’язок, хоча ми й не сусіди»

Уже в ніч на неділю, 17 травня, стане відоме ім’я переможця ювілейного 70-го конкурсу Євробачення-2026 у Відні. На честь такої події «Главком» провів цілу серію ексклюзивних інтерв’ю з учасниками, які представляють різні країни. Артист знайомлять читачів з України зі своїми життєвими історіями та творчістю.

На момент запису цієї розмови наш герой ще не знав остаточно, що він потрапить до фіналу конкурсу, але після оголошення результатів другого півфіналу його вже можна величати фіналістом Євробачення. Йдеться про представника Мальти Ейдана (Aidan), який приніс на конкурс частинку мальтійської культури та мови вперше за понад 50 років. У цьому інтерв’ю співак поділився тим, яким був для нього восьмирічний шлях на головну музичну сцену Європи.

«Нарешті, через 54 роки, Мальта представила пісню мальтійською мовою»

У кожній з чотирьох заявок Ейдана на національні відбори була присутня мальтійська мова
У кожній з чотирьох заявок Ейдана на національні відбори була присутня мальтійська мова
фото: Eurovision World

Цього року у вас була вже третя участь у мальтійському відборі на Євробачення. Як ви змінилися за ці роки як артист і як людина?

Насправді це була четверта участь. Уперше я виступив у 2018 році з піснею під назвою Dai Laga. Я був новачком і посів четверте місце. Але саме той досвід у 2018 році став першим, коли я помітив і відчув підтримку публіки, і тоді я зрозумів, що моя мрія представляти Мальту може стати реальністю.

Тож я продовжував наполегливо працювати. З того часу я дуже змінився як людина і як артист. Я дуже виріс як виконавець. Я «дозрів», тож еволюціонувала і моя музика. Від мого першого виступу з Dai Laga, потім з Ritmu, потім з Reġina і тепер з Bella. Я відчуваю, що Bella – це, безперечно, найунікальніший трек, який я подавав на національний відбір. І так, я дуже щасливий, що беру участь у цьому конкурсі з цією унікальною піснею.

Як би ви описали свою пісню Bella аудиторії?

Отже, Bella – це дуже романтична пісня. Це класична, позачасова пісня такого «вічнозеленого» стилю, тобто стилю, який, на мою думку, ніколи не вмирає. У ній мелодія виконана оркестром, тож тут немає жодного електронного інструмента. На всіх інструментах в Bella грають наживо. І нарешті, через 54 роки, Мальта як країна виставила пісню мальтійською мовою. Я дуже, дуже пишаюся тим, що саме я маю представити цю пісню на сцені Євробачення та поділитися з усією Європою нашою національною мовою.

У пісні згадується Жан ла Валетт. Розкажіть нам більше про цю постать і чому ви вирішили згадати його?

Жан ла Валетт – дуже важлива і популярна постать в історії. Він був членом Ордену Святого Іоанна. І він відомий тим, що 500 років тому виграв усі свої битви. Наша столиця Валлетта названа на його честь. Він сидів на першому камені, тому місто назвали на його честь. І я використовую його ім'я як метафору в пісні, де я кажу, що я програв усі битви, а ти (героїня пісні) виграла усе і забрала у мене все. Що ти як Жан ла Валетт. Тож це дуже романтична постать. І загалом уся пісня Bella – це суцільна метафора, вона, як вірш. Тут не просто йдуть слова у пісні, це не Yeah, Yeah, Fire, а у цьому є глибокий зміст.

Ейдан у цій відповіді міг послатися на вірусне інтерв’ю легендарної грецької співачки Елені Фурейри, яка представляла Кіпр у 2018 році на Євробаченні і посіла друге місце. Коли її запитали, що означає рядок Ah yeah, ah yeah, Fuego у її пісні, вона відповіла Yeah, Yeah, Fire (Так, Так, Вогонь), фактично повторивши той самий текст англомовному інтерв’юеру.

Після того, як ви виграли національний відбір Мальти, ви відвідали багато заходів і країн. Яка з них запам’яталася вам найбільше і чому?

Звісно, у мене був величезний тур на підтримку Bella. Мені здається, що однією з країн, яка найбільше запам’яталася мені, була, безперечно, Австралія. Я був першим європейським артистом, який відвідал Австралію ще до того, як поїхав на Євробачення. І це було неймовірне відчуття, неймовірний досвід сам по собі. І справді, усі австралійці зустріли мене з широкими обіймами і дуже-дуже підтримували мене та мою пісню. Але, звичайно, були й інші країни, серед яких Румунія, Кіпр, Болгарія, а також Литва. Я маю на увазі, що це був неймовірний тур.

«Не тільки Teresa Maria. Я взагалі великий шанувальник України»

Ейдан та Лелека відсвяткували разом вихід до фіналу Євробачення-2026
Ейдан та Лелека відсвяткували разом вихід до фіналу Євробачення-2026
фото: Інстаграм співака

В одному зі своїх відео ви згадали, що одна з ваших улюблених пісень від України на Євробаченні – це Teresa Maria. Розкажіть детальніше, чому ця пісня так сильно вам імпонує?

Ну, це не тільки Teresa Maria. Я взагалі великий шанувальник України. Україна – це потужна сила на Євробаченні, одна з найкращих країн на Євробаченні. Я думаю, це найуспішніша країна разом з Італією, Швецією, мабуть. Але, чесно кажучи, загалом те, що я найбільше ціную в Україні, – це те, що особливо в останні роки ви надсилаєте пісні, які справді описують вашу культуру, які справді її показують, і це дуже-дуже важливо. Саме для цього й існує Євробачення. І я насправді маю честь і радію, що цього року зможу трохи долучитися до цього зі своєю піснею Bella та продемонструвати свою культуру.

Цього року Україну представляє Leleka з піснею Ridnym. Яким було ваше спілкування з нею?

Я, звичайно, слухав її пісню. Я навіть дивився ваш національний фінал у прямому ефірі. І я також неодноразово бачився з Лелекою. Ми зустрічалися кілька разів під час передконкурсного сезону. Вона просто дивовижна людина. Дуже, дуже мила людина.

Дякуємо вам за інтерв’ю. Що б ви хотіли сказати українським глядачам?

Перш за все, дякую. Дякую за вашу підтримку, за підтримку Bella та Мальти. Українці дуже підтримують мальтійців, і це для нас дуже багато значить. Ми також підтримуємо Україну загалом, і між нами є гарний зв’язок, хоча, ми й не сусіди географічно.

Сподіваюся, вам сподобається моя пісня, і якщо так, прошу проголосувати за Мальту. Мальта – одна з найменших країн-учасниць Євробачення, і нам потрібні ваші голоси. Тож, велике вам спасибі.

Про Ейдана

Aidan Cassar – без перебільшення один з топових виконавців Мальти, більш знаний як просто Aidan, пережив драму на мальтійських відборах двічі. Спершу в 2022 році він зупинився за крок від поїздки на Євробачення, поступившись лише переможниці Еммі Мускат, а у 2023 році був дискваліфікований за надмірну рекламу в соціальних мережах для своєї пісні.

Виступ представника Мальти на Євробаченні-2026: Aidan – «Bella» («Красуне») 

На фоні цього виконавець вирішив суттєво переосмислити свій шлях на конкурсах. Його дві попередні заявки, Ritmu і Reġina, були більш танцювальними і швидкими, а ось Bella є чуттєвою баладою, яка супроводжується цікавим номером. Цікавою така зміна є й тому, що однією зі співавторок є Sarah Bonnici, у якої в 2024 році на конкурсі в Мальме була енергійна пісня Loop зі складною хореографією. Співак використав у тексті три мови: англійську, мальтійську, а також італійську – саме на основі слів «che bella» («красуне») і будується приспів композиції.

Якщо казати про шанси співака у фіналі, то за оцінками букмекерів наразі він замикає першу десятку претендентів на перемогу в конкурсі. Найбільше шансів зібрати високі бали у нього за версією журі, де він йде шостим можливим переможцем цієї частини підсумків конкурсу. Серед глядачів він йде п’ятнадцятим потенційним переможцем, тому в мальтійця є непогані шанси опинитися у лівій (перші тринадцять місць) частині турнірної таблиці.

«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії, Греції, Норвегії та Люксембург. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.

Читайте інтерв'ю:

Ілля Мандебура, «Главком»

Теги: Євробачення Мальта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Monokate представляла Україну на конкурсі 2021 року, а також брала участь у цьогорічному Відборі
Зірка Євробачення розповіла, чи потрібно Україні брати участь в конкурсі в умовах війни
23 квiтня, 13:56
Leleka почала свій шлях до виступу на конкурсі у Відні
Leleka вирушила на Євробачення у Відні: як пройшли проводи співачки?
3 травня, 10:31
Alicja дізналася про свою поїздку на Євробачення на наступний день після національного фіналу
«Я писала пісню для українців». Польська виконавиця Alicja – про довгий шлях до Євробачення-2026
5 травня, 21:15
Сара Енгельс має яскраву кар’єру, яка привела її на головний музичний конкурс Європи
Співачка, акторка та зірка соцмереж. Ексклюзивне інтерв’ю з представницею Німеччини на Євробаченні-2026
6 травня, 22:15
Leleka з'явиться на сцені конкурсу під час другого півфіналу рівно за тиждень, 14 травня
Авторка образу Leleka на Євробаченні розкрила особливості вбрання українки
7 травня, 20:50
Сцена першого півфіналу Євробачення-2026 має схожість з гербом України
Фото сцени Євробачення розлетілося мережею через неочікуваний український символ
12 травня, 23:30
Пройшов перший півфінал Євробачення-2026, БпЛА атакували Росію: головне за ніч 13 травня
Пройшов перший півфінал Євробачення-2026, БпЛА атакували Росію: головне за ніч 13 травня
13 травня, 05:48
Leleka виступить у другому півфіналі Євробачення під дванадцятим номером
Leleka провела другу репетицію на Євробаченні у Відні: уривок її виступу
9 травня, 20:22
Leleka «схрестила пальці» за учасниць, які вийдуть під третім номером  
Leleka підтримала одну з країн першого півфіналу Євробачення
12 травня, 16:43

Шоу-біз

Виконавчий директор Євробачення заговорив про повернення Росії на конкурс під час війни
Виконавчий директор Євробачення заговорив про повернення Росії на конкурс під час війни
«Україна – це потужна сила на Євробаченні». Інтерв’ю з фіналістом конкурсу від Мальти
«Україна – це потужна сила на Євробаченні». Інтерв’ю з фіналістом конкурсу від Мальти
Руслана стала зіркою прес-конференції Євробачення у Відні: що зробила переможниця конкурсу
Руслана стала зіркою прес-конференції Євробачення у Відні: що зробила переможниця конкурсу
ЗСУ ліквідували відомого російського актора-окупанта
ЗСУ ліквідували відомого російського актора-окупанта
Поп-зірка Doja Cat заявила про паузу в кар’єрі та назвала причину
Поп-зірка Doja Cat заявила про паузу в кар’єрі та назвала причину
Брітні Спірс налякала людей у ресторані в Лос-Анджелесі та потрапила у скандал
Брітні Спірс налякала людей у ресторані в Лос-Анджелесі та потрапила у скандал

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua