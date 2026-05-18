Угорщина відкликала претензії до співробітників Ощадбанку

Будапешт скасував депортацію та заборону на в’їзд для українських інкасаторів після гучного скандалу із затриманням грошей і банківського золота.

Угорщина скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в’їзд і перебування у Шенгенській зоні для семи співробітників українського Ощадбанку, яких угорські силовики затримали у березні в Будапешті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

Рішення ухвалила Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини після повідомлення від компетентного органу з питань конституційного захисту. У ньому було відкликано попередні висновки про те, що українські інкасатори нібито становили загрозу національній безпеці країни.

В Ощадбанку зазначили, що угорська сторона скасувала обмеження вже після того, як відповідні рішення були оскаржені у суді. При цьому Будапешт не став чекати завершення судового розгляду та самостійно відкликав усі санкції щодо українських працівників.

Також угорська влада постановила негайно видалити відповідні записи з державних реєстрів.

Нагадаємо, у березні Ощадбанк заявив про затримання своїх співробітників під час перевезення іноземної валюти та банківських металів через територію Угорщини. Два інкасаторські автомобілі, які супроводжували семеро працівників банку, прямували між «Райффайзен Банком» в Австрії та українським Ощадбанком.

Угорські силовики провели операцію із затримання інкасаторів та вилучення державного майна, що спричинило дипломатичний скандал між Києвом і Будапештом. Угорська сторона тоді пояснила свої дії підозрами у відмиванні коштів. Пізніше українських інкасаторів звільнили, однак вилучені гроші та банківське золото залишилися на території Угорщини.

До слова, 6 травня Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року.