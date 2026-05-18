Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Франції помер пес Лазар, який вважався найстарішим у світі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Франції помер пес Лазар, який вважався найстарішим у світі
Лазар народився 4 грудня 1995 року та більшу частину життя прожив із однією господаркою
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Карликовому спанієлю було 30 років і 5 місяців – його історія зворушила тисячі людей

У Франції помер пес на ім’я Лазар, якого вважали одним із головних претендентів на звання найстарішого собаки у світі. Карликовий спанієль породи папійон прожив понад 30 років, а за людськими мірками це майже ціле століття. Про це пише France 24, передає «Главком».

Лазар народився 4 грудня 1995 року та більшу частину життя прожив із однією господаркою. Однак кілька тижнів тому жінка померла, а собаку знайшли поруч із її тілом. Після цього тварина потрапила до благодійного притулку у Франції.

Історія літнього собаки швидко зворушила місцевих волонтерів та користувачів соцмереж. Працівники притулку перевірили дату народження Лазара у двох офіційних реєстрах та припустили, що він може бути найстарішим собакою у світі.

Для підтвердження рекорду вони навіть звернулися до Книги рекордів Гіннеса. Втім, офіційно рекорд так і не встигли підтвердити до смерті тварини.

Нову домівку Лазар отримав лише за кілька тижнів до смерті. 29-річна француженка Офелі Будоль прийшла до притулку шукати домашнього улюбленця для своєї матері, але несподівано вирішила забрати саме 30-річного пса.

«Я просиділа поруч із ним пів години і зрозуміла, що не можу його залишити», – розповідала жінка журналістам.

Попри поважний вік, Лазар залишався лагідним та життєрадісним. Хоча пес уже майже не бачив, не чув, носив спеціальні підгузки та більшість часу спав, господарка називала його «маленьким дідусем».

За словами Офелі, в останню ніч життя собака почав слабнути просто у неї на руках.

Варто зазначити, що раніше найстарішим собакою у світі вважався португальський пес Бобі, який, за даними власників, прожив 31 рік. Однак згодом навколо його віку виникли суперечки через недостатню кількість підтверджень.

До слова, вчені провели дослідження біомаркерів, які відображають процес старіння людини та виявили незвичний фактор, який його уповільнює, особливо у жінок. З’ясувалося, що один із секретів довголіття – це домашні улюбленці.

Читайте також:

Теги: Франція рекорд тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Парижі підкреслили, що російські удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України можуть мати серйозні радіологічні наслідки
Франція попередила про ризик радіаційної катастрофи через удари РФ
26 квiтня, 14:59
Олег Карпа працює медбратом судово-медичної експертизи
Татуювання у вигляді скелета. Українець побив рекорд легендарного Zombie Boy
27 квiтня, 08:47
Гаррі Кейн і компанія зберегли шанси на фінал
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
29 квiтня, 12:41
Гретхен Волш є однією з найбільших зірок американського плавання
Американська плавчиня Волш вчетверте встановила світовий рекорд на коронній дистанції
3 травня, 18:37
Середній вік імпортованих у квітні авто становив 10 років – покупці шукають баланс ціни
Рекорд квітня: українці ввезли понад 19 тисяч вживаних авто
7 травня, 21:55
Безпритульна собака Пашка мешкає на Хмельниччині, де має власний будиночок
На Хмельниччині собака «співає» гімн України та проводжає військових в останню путь (відео)
8 травня, 11:32
122-річна Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року
122-річна жінка, яка була знайома з Ван Гогом, розкрила свої секрети довголіття
14 травня, 21:34
Надзвичайники Київщини врятували з вогню двох оленят
Рятувальники Київщини винесли з вогню двох маленьких оленят (фото)
16 травня, 08:50
Бруну Фернандеш увійшов в історію АПЛ
Лідер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії
Вчора, 17:21

Соціум

Відмова Європи від газу РФ почала бити по доходах Кремля – Reuters
Відмова Європи від газу РФ почала бити по доходах Кремля – Reuters
Угорщина відкликала претензії до співробітників Ощадбанку
Угорщина відкликала претензії до співробітників Ощадбанку
Європейська країна зробила ChatGPT Plus безкоштовним для всіх жителів: про кого йдеться
Європейська країна зробила ChatGPT Plus безкоштовним для всіх жителів: про кого йдеться
Посол ЄС: Росія більше не здатна нав’язати Україні свій сценарій
Посол ЄС: Росія більше не здатна нав’язати Україні свій сценарій
У Франції помер пес Лазар, який вважався найстарішим у світі
У Франції помер пес Лазар, який вважався найстарішим у світі
Кремль опинився перед проблемою через санкції та війну
Кремль опинився перед проблемою через санкції та війну

Новини

Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Сьогодні, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Сьогодні, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Сьогодні, 13:52
Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua