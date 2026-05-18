У Франції помер пес Лазар, який вважався найстарішим у світі

Карликовому спанієлю було 30 років і 5 місяців – його історія зворушила тисячі людей

У Франції помер пес на ім’я Лазар, якого вважали одним із головних претендентів на звання найстарішого собаки у світі. Карликовий спанієль породи папійон прожив понад 30 років, а за людськими мірками це майже ціле століття. Про це пише France 24, передає «Главком».

Лазар народився 4 грудня 1995 року та більшу частину життя прожив із однією господаркою. Однак кілька тижнів тому жінка померла, а собаку знайшли поруч із її тілом. Після цього тварина потрапила до благодійного притулку у Франції.

Історія літнього собаки швидко зворушила місцевих волонтерів та користувачів соцмереж. Працівники притулку перевірили дату народження Лазара у двох офіційних реєстрах та припустили, що він може бути найстарішим собакою у світі.

Для підтвердження рекорду вони навіть звернулися до Книги рекордів Гіннеса. Втім, офіційно рекорд так і не встигли підтвердити до смерті тварини.

Нову домівку Лазар отримав лише за кілька тижнів до смерті. 29-річна француженка Офелі Будоль прийшла до притулку шукати домашнього улюбленця для своєї матері, але несподівано вирішила забрати саме 30-річного пса.

«Я просиділа поруч із ним пів години і зрозуміла, що не можу його залишити», – розповідала жінка журналістам.

Попри поважний вік, Лазар залишався лагідним та життєрадісним. Хоча пес уже майже не бачив, не чув, носив спеціальні підгузки та більшість часу спав, господарка називала його «маленьким дідусем».

За словами Офелі, в останню ніч життя собака почав слабнути просто у неї на руках.

Варто зазначити, що раніше найстарішим собакою у світі вважався португальський пес Бобі, який, за даними власників, прожив 31 рік. Однак згодом навколо його віку виникли суперечки через недостатню кількість підтверджень.

До слова, вчені провели дослідження біомаркерів, які відображають процес старіння людини та виявили незвичний фактор, який його уповільнює, особливо у жінок. З’ясувалося, що один із секретів довголіття – це домашні улюбленці.