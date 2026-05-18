Посол ЄС: Росія більше не здатна нав’язати Україні свій сценарій

Єгор Голівець
Росія втрачає солдатів і мотивацію
Посол ЄС заявила, що Росія втрачає ресурси, а війна має завершитися не на умовах Кремля.

Росія поступово втрачає можливість нав’язати Україні власний сценарій завершення війни, а Кремль має зрозуміти, що мир можливий лише на умовах, прийнятних для обох сторін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву посла Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

«Росія втрачає оберти. Україна починає рішуче давати відсіч. Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну. Але не на умовах, які диктує Кремль. На умовах, які можуть прийняти обидві сторони», – наголосила дипломатка.

Матернова зазначила, що зазвичай не коментує удари України по території Росії, однак звернула увагу на масштабну атаку дронів у ніч на 17 травня. За її словами, останніми місяцями Україна значно активізувала удари по військових об’єктах углиб РФ.

Посол ЄС заявила, що російська влада сама повідомляла про сотні безпілотників над Московською областю, пошкодження стратегічних об’єктів та перебої в роботі аеропортів.

«Останніми місяцями Україна значно посилила свої атаки на військові цілі глибоко на території Росії, відповідно до своїх технологічних можливостей. Російська влада повідомила про сотні дронів над Московською областю, пошкодження стратегічних будівель та хаос в аеропортах», – заявила Матернова.

Водночас дипломатка переконана, що Росія не здатна здобути перемогу на полі бою. За її словами, у країни-агресорки поступово вичерпуються людські ресурси, мотивація та витривалість для продовження війни. «А оскільки вона програє на фронті, вона посилює атаки на цивільне населення», – додала посол ЄС.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін опинився перед «дуже складним вибором» щодо подальшого ведення війни проти України через проблеми на фронті та тиск західних санкцій. Росія вже несе значні втрати у війні та втрачає більше військових, ніж здатна мобілізувати. Він наголосив, що оголошення загальної мобілізації могло б серйозно підірвати внутрішню стабільність у країні та викликати невдоволення серед населення

Відмова Європи від газу РФ почала бити по доходах Кремля – Reuters
Угорщина відкликала претензії до співробітників Ощадбанку
Європейська країна зробила ChatGPT Plus безкоштовним для всіх жителів: про кого йдеться
У Франції помер пес Лазар, який вважався найстарішим у світі
Кремль опинився перед проблемою через санкції та війну
