Стала відома країна, яка прийме цьогорічне Дитяче Євробачення

Острівна країна двічі до цього приймала конкурс для юних виконавців

Європейська мовна спілка оголосила, що Дитяче Євробачення-2026 відбудеться на Мальті 24 жовтня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-реліз EBU.

Повернення конкурсу до Мальти

Для Мальти Дитяче Євробачення 2026 не є першим досвідом. Вони востаннє приймали конкурс у 2016 році, коли столиця Валлетта приймала європейські делегації, створивши яскраве та незабутнє свято музики. Окрім того, мальтійський мовник також мав успішний досвід проведення заходу у 2014 році, що підтверджує високий кредит довіри з боку міжнародної спільноти. Цьогорічне, вже двадцять четверте за рахунком Дитяче Євробачення заплановане на суботу, 24 жовтня 2026 року, і пройде на базі відомого виставкового комплексу MFCC у місті Та-Калі.

Окрім того, організатори планують перетворити арену на унікальне євробаченське селище під назвою Eurovision Festa Village, де сучасні технології світового рівня поєднаються з традиційною мальтійською культурною спадщиною, яка визнана ЮНЕСКО.

Чому організатори обрали Мальту?

Чинним переможцем конкурсу є Франція, за яку перемогла Lou Deleuze з піснею Ce monde. Однак країна відмовилася від проведення конкурсу, адже вона мала і так дуже часті випадки прийому події, що було невигідно для бюджету. Через це вибір Мальти як місця проведення став цілком закономірним, адже ця країна вважається однією з найуспішніших учасниць в історії Дитячого Євробачення. Острівна держава двічі виборювала головний трофей конкурсу: у 2013 році завдяки Гайї Каукі з композицією The Start та у 2015 році, коли перемогу здобула Дестіні Чукуньєре з хітом Not My Soul.

Директор конкурсу Мартін Грін висловив щире захоплення з приводу майбутньої співпраці з PBS, підкресливши бездоганний досвід мовника у створенні висококласних медіапроєктів для юних виконавців і здатність команди розкрити творчий потенціал та різноманіття молодих талантів. Зі свого боку, виконавчий директор PBS Кіт Четкуті назвав право приймати конкурс найбільшою честю для Мальти, яку він охарактеризував як найпалкішого шанувальника та надійного союзника родини Євробачення. Він запевнив, що країна не просто готова провести престижний захід на найвищому рівні, а й прагне продемонструвати європейській аудиторії свою фірмову гостинність і теплоту.

