ЄС назвав Prozorro найуспішнішим антикорупційним ШІ-кейсом

З 2017 року система допомогла зберегти близько шести мільярдів доларів бюджетних коштів

Україна стала одним із піонерів застосування штучного інтелекту для контролю над державними закупівлями – і тепер отримала за це визнання на рівні ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матеріал EU Reporter.

Як Prozorro виявляє порушення

Відкриту систему держзакупівель Prozorro запустили в Україні у 2014 році – щоб зробити витрачання бюджетних коштів прозорішим. Пізніше до неї додалася платформа DOZORRO, яка стала однією з перших у світі систем, що застосовує алгоритми машинного навчання для виявлення ризиків у публічних тендерах.

Алгоритми аналізують закупівлі та автоматично позначають підозрілі тендери – для подальшої перевірки аналітиками, громадськими організаціями та правоохоронцями. Автори дослідження EU Reporter підкреслюють, що значна частина цього прогресу відбулася вже під час повномасштабної війни.

За даними дослідження, з 2017 року система допомогла зберегти близько шести мільярдів доларів державних коштів. Крім того:

кількість виявлених необґрунтованих контрактів зросла на 26%;

число випадків неправомірного відхилення учасників тендерів збільшилося на 37%.

Яку роль відіграє ШІ в антикорупційній роботі Європи

EU Reporter називає Європу найбільшим у світі практичним майданчиком для впровадження штучного інтелекту в боротьбі з корупцією в держсекторі. Країни ЄС дедалі активніше використовують алгоритми для аналізу закупівель, фінансових операцій і виявлення пов'язаних компаній.

В Італії національний антикорупційний орган застосовує алгоритми для виявлення підозрілих тендерів. Європейська прокуратура, своєю чергою, задіяла системи аналізу корпоративних зв'язків, автоматичної обробки контрактів і пошуку фінансових аномалій.



Нагадаємо, у грудні 2025 року «Главком» писав про те, що алгоритми «Опендатабот» виявили порушення у держзакупівлях на суму понад п'ятсот мільйонів гривень – щонайменше у 32 тендерах було зафіксовано пряму пов'язаність між учасниками.

До слова, у квітні 2026 року штучний інтелект впровадив у свою роботу і Вищий антикорупційний суд – для аналізу даних і транскрибування засідань, хоча до ухвалення вироків ШІ не допускають.