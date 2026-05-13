«Укрзалізниця» змінила графік деяких поїздів на 13 травня

Наталія Порощук
фото: «Укрзалізниця»

«Працюємо, щоб якнайшвидше повернути графік на звичну колію»

З огляду на технічні причини сьогодні, 13 травня, тимчасово виведені з графіка два приміські поїзди на Кіровоградщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Йдеться про такі рейси:

  • №6035/6936 Помічна – Знам'янка-Пасажирська;
  • №6043/6944 Знам'янка-Пасажирська – Помічна.

«Просимо врахувати ці зміни при плануванні своїх поїздок. Працюємо, щоб якнайшвидше повернути графік на звичну колію. Вдячні за розуміння», – наголошує компанія.

Нагадаємо, 12 травня «Укрзалізниця» запустила продаж квитків на приміські поїзди через мобільний застосунок по всій території України. Компанія наголошує, що онлайн-квитки мають зробити користування приміськими перевезеннями зручнішим для пасажирів, а офіційне оформлення проїзних документів сприяє наповненню бюджету залізниці для забезпечення щоденного руху поїздів.

До слова, «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків: тепер вони повертаються за прогресивною шкалою. Це стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні.

Як відомо, з 25 квітня «Укрзалізниця» почала продавати квитки на потяги за новою системою динамічного ціноутворення.

«Укрзалізниця» змінила графік деяких поїздів на 13 травня
13 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 13 травня 2026: традиції та молитва
Художник Іван Марчук отримав державну нагороду
Комбат Герсак пропонує дозволити створювати «військові товариства»
Андрію Єрмаку обиратимуть запобіжний захід: САП озвучила вимогу
