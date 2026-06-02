Термінатор став Спиридоном. Росія перейменовує свою військову техніку

На Уралвагонзаводі пояснили відмову від іноземної назви захистом російської мови та поверненням до «духовних цінностей»

Російський концерн «Уралвагонзавод» оголосив про перейменування бойової машини підтримки танків (БМПТ) «Термінатор». Відтепер техніка матиме назву «Спиридон». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

На заводі заявили, що рішення ухвалили на прохання працівників підприємства та екіпажів бойових машин. Там також послалися на зміни до законодавства РФ щодо обмеження використання іноземних запозичень у російській мові.

За словами представників концерну, ім'я Спиридон обрали через його нібито особливе значення для російської культури. «Спиридон – рідкісне, але особливо шановане ім'я в нашому народі. Його значення – «сильний», «міцний», «надійний», – заявили на підприємстві.

В «Уралвагонзаводі» також наголосили, що нова назва має повернути російську військову техніку до «духовних цінностей» та історичних традицій, тоді як назва «Термінатор» асоціюється з американським кінематографом.

За інформацією підприємства, під час обговорення надійшло близько 10 тисяч пропозицій щодо нової назви машини. Серед варіантів розглядалися також «Добриня», «Богатир», «Дмитро Донський» та «Уралець».

Водночас російські медіа звернули увагу на ще один цікавий збіг. Саме Спиридоном звали діда російського диктатора Володимира Путіна по батьківській лінії – Спиридона Івановича Путіна. За даними архівних документів, він народився у 1879 році.

Сам Путін раніше розповідав, що його дід працював кухарем у радянського лідера Володимира Леніна. Бойова машина підтримки танків, відома раніше як «Термінатор», була прийнята на озброєння російської армії у 2018 році. Вона створена для супроводу танкових підрозділів та ураження живої сили противника.

Техніка озброєна двома автоматичними гарматами калібру 30 мм, протитанковими ракетами «Атака-Т», кулеметом ПКТМ, а окремі модифікації також оснащені автоматичними гранатометами. Екіпаж машини складається з п'яти осіб.

