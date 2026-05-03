Мерц заявив, що розмови про виведення американських військ точаться давно

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що рішення про виведення американських військових не пов'язане з його розбіжностями з Трампом 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не перебільшувати значення рішення Вашингтона про скорочення свого військового контингенту в країні на 5 тис. осіб. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Мерц зазначив, що плани щодо виведення частини солдатів, розміщених за часів адміністрації Джо Байдена, обговорювалися вже тривалий час, тому в цій новині «немає нічого нового».

Мерц підкреслив, що це рішення не пов’язане з розбіжностями між ним та президентом США Дональдом Трампом щодо війни з Іраном. Позицію канцлера підтримав і міністр оборони Борис Пісторіус, назвавши такі дії США «передбачуваними».

Попри певні розбіжності в поглядах на поточний конфлікт, канцлер наголосив, що США залишаються стратегічним партнером для Німеччини та НАТО. Він додав, що обидві держави мають спільну мету в регіоні: «Ірану не можна дозволити отримати атомну бомбу. І саме для цього ми працюємо разом».

Раніше президент Дональд Трамп заявив про намір вивести з Німеччини значно більше військовослужбовців, ніж було заплановано раніше. 

Слова американського президента прозвучали невдовзі після повідомлення Пентагону про виведення близько 5 тис. осіб протягом найближчого року. Спілкуючись із журналістами перед посадкою в літак, Трамп підкреслив, що реальне скорочення присутності буде набагато суттєвішим за початкові цифри.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зіткнувся з критикою всередині Республіканської партії через наміри суттєво скоротити американський контингент у Німеччині. 

Провідні законодавці-республіканці, зокрема голова Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер та його колега з Палати представників Майк Роджерс, назвали такий крок фатальною помилкою. На їхню думку, виведення американської бригади з ключової країни НАТО підірве систему колективного стримування та надішле «неправильний сигнал» Володимиру Путіну, фактично розв’язавши руки Кремлю для подальшої агресії.

