У Берліні зійшов із рейок трамвай: є багато постраждалих

У Берліні зійшов із рейок трамвай. Унаслідок аварії постраждали 20 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Die welt.

За даними пожежної служби, троє із 20 поранених наразі перебувають у важкому стані.

фото: dpa

Зазначається, що частина трамвая в районі Ліхтенберг, ймовірно, в'їхала у стовп контактної мережі. При цьому правий бік трамвая був розірваний. Останній вагон трамвая потім зійшов з рейок.

На місці події працювало близько 60 співробітників пожежної служби.

«Евакуація трамвая, ймовірно, займе багато часу. Рух трамвайних ліній M5 і M17 зупинено. Планується організувати замісний транспорт», – пише видання.

До слова, поблизу польського міста Рогожно (Великопольське воєводство) сталася масштабна залізнична аварія – пасажирський потяг на переїзді на швидкості врізався у вантажне авто. Внаслідок потужного удару одна людина загинула, ще щонайменше кільканадцять пасажирів отримали травми різного ступеня важкості.

Сила удару була настільки потужною, що вантажний автомобіль миттєво спалахнув, а головні вагони пасажирського потяга зійшли з рейок.