Латвія лікує білорусів, які постраждали через репресії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шість осіб уже отримали медичну допомогу в лікарнях, - глава МЗС

Уряд країни виділив 50 тисяч євро на лікування постраждалих під час протестів у Білорусі

Латвія виділила 50 тисяч євро на лікування постраждалих через репресії в Білорусі. Про це глава латвійського МЗС Едгар Рінкевічс написав у своєму Твіттері.

Рінкевічс зазначив, що шість осіб уже отримали медичну допомогу в лікарнях.

«Уряд виділив 50 тисяч євро на лікування репресованих у Білорусі, шість осіб уже отримали медичну допомогу в латвійських лікарнях, на жаль, їх буде більше. Всього в Латвії вже видана 41 віза особам, яких політично переслідують», – написав Рінкевічс.

Урядовець наголосив, що Латвія і далі підтримуватиме білоруський народ.

Парламентський секретар Міністерства закордонних справ Латвії Занда Калниня-Лукашевича розповіла, що в Білорусі є люди, які висловили інтерес до можливості отримати політичний притулок. Латвія готова видати візи, щоб ці люди могли легально потрапити до нас у країну і запросити притулок. Інтерес до такої можливості помірний, сказала вона. За її словами, абсолютна більшість активістів хочуть залишитися в Білорусі та добиватися змін.

Як повідомлялося раніше, в серпні уряд Латвії прийняв рішення, що направить 150 тисяч євро білоруському громадянському суспільству на юридичні консультації та підтримку ЗМІ.

Нагадаємо, вчора, 8 вересня, білоруські силовики жорстоко розігнали учасників протесту. Затримали майже 50 людей.

До слова, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Також наприкінці вересня Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.