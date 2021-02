Євросоюз відреагував на рекордну кількість затриманих під час протестів у Росії

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив свою думку щодо масових затримань в Росії учасників акцій протесту проти ув’язнення опозиціонера Олексія Навального.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Він сказав, що занепокоєний застосуванням сили проти мітингувальників. На його думку, росіяни повинні мати право на проведення демонстрацій без страху бути покараними за це.

Він також додав, що Росія повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання.

I deplore widespread detentions and disproportionate use of force against protesters and journalists in #Russia again today. People must be able to exercise their right to demonstrate without fear of repression. Russia needs to comply with its international commitments.