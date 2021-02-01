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    Євросоюз відреагував на рекордну кількість затриманих під час протестів у Росії

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    Євросоюз відреагував на рекордну кількість затриманих під час протестів у Росії - Євросоюз відреагував на рекордну кількість затриманих під час протестів у Росії
    Євросоюз відреагував на рекордну кількість затриманих під час протестів у Росії

    Боррель занепокоєний застосуванням сили проти мітингувальників

    Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив свою думку щодо масових затримань в Росії учасників акцій протесту проти ув’язнення опозиціонера Олексія Навального.

    Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

    Він сказав, що занепокоєний застосуванням сили проти мітингувальників. На його думку, росіяни повинні мати право на проведення демонстрацій без страху бути покараними за це.

    Він також додав, що Росія повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання.

    У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального.

    Серед затриманих – дружина опозиціонера Юлія Навальна, яку схопили неподалік від СІЗО, в якому перебуває її чоловік.

    Також затримано репера Oxxxymiron (Мирона Федорова), який відзначав на протестному мітингу своє 36-річчя.

    Теги: СІЗО Twitter чоловік
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