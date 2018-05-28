Євросоюз запровадив нові санкції проти Венесуели через переобрання Мадуро

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Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Венесуельським чиновникам, що потрапили до санкційного списку, буде заборонений в'їзд на територію ЄС, а їхні активи буде заморожено

Сьогодні, 28 травня, Євросоюз ухвалив рішення про впровадження нового пакету санкцій проти чиновників Венесуели у зв'язку з переобранням на черговий термін президента Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляється в заяві голів МЗС країн Євросоюзу.

Венесуельським чиновникам, що потрапили до санкційного списку, буде заборонений в'їзд на територію ЄС, а їхні активи буде заморожено. Сам список буде оприлюднено в червні.

«ЄС буде діяти швидко, відповідно до встановлених процедур, для ухвалення додаткових цілеспрямованих обмежувальних заходів», - уточнюється в заяві міністрів.

Також повідомляється, що Рада ЄС у закордонних справах висунула вимогу провести у Венесуелі нові вибори, що відповідають міжнародним демократичним стандартам. Зазначається також, що санкцій не зазнає населення країни, яке страждає від глибокої економічної кризи.

Нагадаємо, 20 травня Мадуро знову переміг на президентських виборах, набравши 68 відсотків голосів. Коаліція опозиційних партій Венесуели бойкотувала вибори.

Таким чином Ніколас Мадуро забезпечив собі перебування на посаді президента Венесуели до 2025 року. Виборча рада 22 травня офіційно оголосила його переможцем.

24 травня Мадуро склав присягу на новий термін.

Напередодні виборів багато представників опозиції були відсторонені від участі в них або ув'язнені. Деяким із них довелося виїхати за кордон. Головний опозиційний альянс Венесуели MUD голосування бойкотував, активність виборців була нижчою 50 відсотків. Цілий ряд держав Латинської Америки не визнали результатів голосування і обіцяли на знак протесту відкликати своїх послів у Венесуелі. США посилили санкції проти уряду в Каракасі.

Раніше повідомлялося, що США та 16 країн Латинської Америки погрожують не визнати заплановані на 20 травня цього року президентські вибори в Венесуелі.

Джерело: DW