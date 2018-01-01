Євросоюз засудив кривавий теракт в Кабулі

Глава європейської дипломатії запевнила, що Європейський союз завжди діяв і буде діяти спільно з народом Афганістану

В Євросоюзі сумують за загиблими внаслідок теракту в Кабулі, співчувають сім'ям і друзям жертв і бажають якнайшвидшого одужання пораненим. Про це заявила 27 січня глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні. «Втретє протягом тижня цивільні особи в Афганістані стали мішенню жахливих терористичних нападів. Мої думки і думки громадян



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Вибух в Кабулі, 27 січня

Глава європейської дипломатії запевнила, що Європейський союз завжди діяв і буде діяти спільно з народом Афганістану

В Євросоюзі сумують за загиблими внаслідок теракту в Кабулі, співчувають сім'ям і друзям жертв і бажають якнайшвидшого одужання пораненим.

Про це заявила 27 січня глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні.

«Втретє протягом тижня цивільні особи в Афганістані стали мішенню жахливих терористичних нападів. Мої думки і думки громадян Європейського союзу звернені до афганського народу після сьогоднішньої атаки в Кабулі», – йдеться в її заяві.

Могеріні підкреслює у своєму комюніке, що такі дії спрямовані «проти народу Афганістану, проти примирення, проти світу».

За її словами, занадто довго прагнення більшості жити в мирі було заручником боротьби за владу меншості.

Глава європейської дипломатії запевнила, що Європейський союз завжди діяв і буде діяти спільно з народом Афганістану, з його урядом, з усіма, хто домагається миру.

Напередодні генсек ООН заявив, що організатори теракту в Кабулі мають постати перед правосуддям.

У суботу афганське міністерство охорони здоров'я заявило, що число загиблих в результаті теракту в Кабулі зросло до 95.

Нагадаємо, в суботу, 27 січня, в урядовому кварталі Кабула підірвали начинений вибухівкою автомобіль швидкої допомоги. Теракт стався в обідню пору в суботу, у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі Афганістану.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Талібан». Громадяни України, за попередньою інформацією, у суботньому теракті в афганській столиці не постраждали.

Суботній теракт стався через тиждень після смертельного нападу талібів на кабульський готель «Інтерконтиненталь», у якому загинули семеро громадян України.

Джерело: Інтерфакс-Україна