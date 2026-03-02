Головна Світ Соціум
СБУ вразила військові кораблі та нафтову інфраструктуру в порту «Новоросійськ»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
СБУ вразила військові кораблі та нафтову інфраструктуру в порту «Новоросійськ»
З ночі в порту палає масштабна пожежа
фото: соцмережі

«СБУ продовжує системну роботу з послаблення військового, фінансового та логістичного потенціалу ворога»

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони (ДПСУ, ГУР, СБС та ССО) влаштували яскраву «бавовну» на військових і нафтових об’єктах порту «Новоросійськ», які залучені у війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

За попередніми даними, безпілотники СБУ уразили:

  • військові кораблі,
  • радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 «Фаворит»,
  • ЗРГК «Панцир-С2»,
  • шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі «Шесхарис».

З ночі в порту палає масштабна пожежа. Цей термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.

«СБУ продовжує системну роботу з послаблення військового, фінансового та логістичного потенціалу ворога. Кожна така спецоперація безпосередньо впливає на здатність росіян вести бойові дії та отримувати нафтодоларові надходження до бюджету. Сезон весняних «бавовн» розпочато», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня безпілотники атакували портову інфраструктуру у місті Новоросійськ у Краснодарському краї Росії. Місцеві жителі повідомляли про десятки потужних вибухів, які розпочалися після дев'ятої вечора.


 

