У Москві помер екссенатор від Чечні та бізнесмен Умар Джабраїлов

67-річного бізнесмена знайшли з вогнепальним пораненням у готелі в центрі столиці РФ

У російській столиці помер колишній член Ради Федерації від уряду Чечні Умар Джабраїлов. За даними російських медіа, його виявили у готелі на Тверській вулиці з вогнепальним пораненням голови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За інформацією медіа, Умара Джабраїлова знайшли в одному з готелів у центрі міста. Поруч із ним лежав пістолет «Люгер» калібру 9 мм. Його госпіталізували як невідомого у важкому стані, згодом особу встановили охоронці. За даними Telegram-каналів, екссенатора намагалися реанімувати щонайменше пів години. Близько другої ночі його доправили до реанімації з набряком мозку та вогнепальним пораненням голови.

У своєму останньому публічному дописі в Telegram Джабраїлов висловив занепокоєння через військовий конфлікт між Іраном і США. Він написав, що «вкрай стурбований ситуацією», оскільки в регіоні перебувають російські туристи, та побажав, щоб «нікого не торкнулася трагедія».

На смерть Джабраїлова відреагувала російська пропагандистка Ксенія Собчак. Вона заявила, що причиною могли стати «злам і залежність», та висловила співчуття його родині.

Російські медіа також повідомляють, що останнім часом бізнесмен перебував у депресивному стані та переживав фінансові труднощі. Перед смертю його рахунки в п’яти банках були заблоковані за рішенням податкових органів. За даними ЗМІ, у 2020 році Джабраїлов уже намагався вчинити самогубство, однак тоді його врятували.

У 2017 році екссенатор став фігурантом кримінальної справи після того, як у номері московського готелю Four Seasons кілька разів вистрілив у стелю з нагородного пістолета. У листопаді того ж року суд визнав його винним у хуліганстві та оштрафував на 500 тисяч рублів. Після набуття вироком законної сили Джабраїлова виключили з партії «Єдина Росія».

Умар Джабраїлов народився 28 червня 1958 року в Грозному. У 1997 році став топменеджером групи компаній «Плаза», яка управляла торговельними центрами «Охотный ряд» і «Смоленский пассаж», житловим комплексом «Кунцево», готелем «Россия» та іншими об’єктами. У 2004–2009 роках він був сенатором від уряду Чечні в Раді Федерації РФ. У 2000 році брав участь у виборах президента Росії від ініціативної групи «Сила разума» і посів 11-те місце. У 2009-2013 роках працював радником помічника президента РФ Сергія Приходька.

Джабраїлова часто помічали в оточенні відомих жінок, зокрема супермоделі Наомі Кемпбелл, акторки Шерон Стоун і журналістки Тіни Канделакі. У 2019 році бізнесмен зізнався, що на початку 2000-х мав роман із журналісткою Ксенією Собчак. Він двічі перебував у шлюбі та має двох доньок, які проживають у Монте-Карло.

