Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Москві помер екссенатор від Чечні та бізнесмен Умар Джабраїлов

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
У Москві помер екссенатор від Чечні та бізнесмен Умар Джабраїлов
Екссенатор від Чечні Умар Джабраїлов скоїв самогубство
фото з відкритих джерел

67-річного бізнесмена знайшли з вогнепальним пораненням у готелі в центрі столиці РФ

У російській столиці помер колишній член Ради Федерації від уряду Чечні Умар Джабраїлов. За даними російських медіа, його виявили у готелі на Тверській вулиці з вогнепальним пораненням голови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За інформацією медіа, Умара Джабраїлова знайшли в одному з готелів у центрі міста. Поруч із ним лежав пістолет «Люгер» калібру 9 мм. Його госпіталізували як невідомого у важкому стані, згодом особу встановили охоронці. За даними Telegram-каналів, екссенатора намагалися реанімувати щонайменше пів години. Близько другої ночі його доправили до реанімації з набряком мозку та вогнепальним пораненням голови.

У своєму останньому публічному дописі в Telegram Джабраїлов висловив занепокоєння через військовий конфлікт між Іраном і США. Він написав, що «вкрай стурбований ситуацією», оскільки в регіоні перебувають російські туристи, та побажав, щоб «нікого не торкнулася трагедія».

На смерть Джабраїлова відреагувала російська пропагандистка Ксенія Собчак. Вона заявила, що причиною могли стати «злам і залежність», та висловила співчуття його родині.

Російські медіа також повідомляють, що останнім часом бізнесмен перебував у депресивному стані та переживав фінансові труднощі. Перед смертю його рахунки в п’яти банках були заблоковані за рішенням податкових органів. За даними ЗМІ, у 2020 році Джабраїлов уже намагався вчинити самогубство, однак тоді його врятували.

У 2017 році екссенатор став фігурантом кримінальної справи після того, як у номері московського готелю Four Seasons кілька разів вистрілив у стелю з нагородного пістолета. У листопаді того ж року суд визнав його винним у хуліганстві та оштрафував на 500 тисяч рублів. Після набуття вироком законної сили Джабраїлова виключили з партії «Єдина Росія».

Умар Джабраїлов народився 28 червня 1958 року в Грозному. У 1997 році став топменеджером групи компаній «Плаза», яка управляла торговельними центрами «Охотный ряд» і «Смоленский пассаж», житловим комплексом «Кунцево», готелем «Россия» та іншими об’єктами. У 2004–2009 роках він був сенатором від уряду Чечні в Раді Федерації РФ. У 2000 році брав участь у виборах президента Росії від ініціативної групи «Сила разума» і посів 11-те місце. У 2009-2013 роках працював радником помічника президента РФ Сергія Приходька.

Джабраїлова часто помічали в оточенні відомих жінок, зокрема супермоделі Наомі Кемпбелл, акторки Шерон Стоун і журналістки Тіни Канделакі. У 2019 році бізнесмен зізнався, що на початку 2000-х мав роман із журналісткою Ксенією Собчак. Він двічі перебував у шлюбі та має двох доньок, які проживають у Монте-Карло.

Нагадаємо, що українські сили спеціальних операцій здійснили атаку за допомогою безпілотників у ніч на 25 лютого, ціллю яких були ключові компоненти російської протиповітряної оборони, розгорнутої в Криму.

Як повідомляється, завдяки удару української армії було знищено пускову установку зенітно-ракетної системи С-400. Це призвело до втрат особового складу, зокрема одного старшого офіцера. Пізніше вдалося ідентифікувати загиблого офіцера. З'ясувалося, що це – підполковник Хасан Тумгоєв, який служив командиром батальйону російської системи протиповітряної оборони С-400.

Читайте також:

Теги: росія кримінал смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для початку варто розуміти, що навіть тривалий мир – не панацея і не кінець наших проблем
Чому Кремлю вигідна тимчасова заморозка війни
9 лютого, 18:23
Розвідка розкрила «дружбу по розрахунку» Китаю та РФ
Розвідка розкрила «дружбу по розрахунку» Китаю та РФ
6 лютого, 13:34
Волгоградський нафтозавод зупинив роботу після атаки дронів – Reuters
Волгоградський нафтозавод зупинив роботу після атаки дронів – Reuters
12 лютого, 17:13
Антипутінський напис на тлі адмінбудівлі в Красноуфімську
По всій Росії відбулися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас
2 лютого, 11:37
Заборона на пронесення російських прапорів діє на змагальних майданчиках, у медіацентрі та Олімпійському селищі
МОК заборонив проносити російські прапори на олімпійські об'єкти
3 лютого, 12:02
Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що РФ не зацікавлена у завершенні війни
Голова Rheinmetall оцінив шанси завершення війни у 2026 році
17 лютого, 17:12
Мішенями росіян все частіше стають об'єкти логістики – передусім це залізниця, також об'єкти, які працюють на водопостачання
Зеленський розповів про нову тактику масованих ударів РФ
22 лютого, 21:40
Спецпосланець Путіна прибув у Женеву на переговори зі США
Спецпосланець Путіна прибув у Женеву на переговори зі США
26 лютого, 19:14
На супутниковому знімку видно дим, що клубочиться з резиденції Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в Тегерані після суботніх ударів
Трамп заявив про загибель великої кількості іранського керівництва під час ударів
Вчора, 00:52

Соціум

Іран заявив про ураження ядерного об'єкта в Натанзі
Іран заявив про ураження ядерного об'єкта в Натанзі
У Москві помер екссенатор від Чечні та бізнесмен Умар Джабраїлов
У Москві помер екссенатор від Чечні та бізнесмен Умар Джабраїлов
Атака на американську базу в Бахрейні: нові деталі (відео)
Атака на американську базу в Бахрейні: нові деталі (відео)
Ізраїль оголосив наступальну операцію проти «Хезболли» в Лівані
Ізраїль оголосив наступальну операцію проти «Хезболли» в Лівані
Іран вдарив по Єрусалиму: є поранені (відео)
Іран вдарив по Єрусалиму: є поранені (відео)
У Кувейті розбився американський винищувач F-15
У Кувейті розбився американський винищувач F-15

Новини

Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua