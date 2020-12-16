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    У світі

    Канадського модельєра Пітера Нюгарда звинуватили в зґвалтуванні 57 жінок

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    Канадського модельєра Пітера Нюгарда звинуватили в зґвалтуванні - Канадського модельєра Пітера Нюгарда звинуватили в зґвалтуванні 57 жінок
    Канадського модельєра Пітера Нюгарда звинуватили в зґвалтуванні
    Фото: Global Look Press

    79-річного дизайнера звинувачують в зґвалтуваннях, торгівлі людьми та вимаганнях, в тому числі на території США, Канади і Багамських островів

    У Канаді за запитом США затримали модельєра і мільярдера Пітера Нюгарда.

    Про це передає телеканал СBC.

    79-річного дизайнера звинувачують в зґвалтуваннях, торгівлі людьми та вимаганнях, в тому числі на території США, Канади і Багамських островів.

    Нюгарда затримали за запитом США після того, як до суду Нью-Йорка був поданий позов з відповідними звинуваченнями від 57 жінок. Деякі епізоди, за словами потерпілих, відбулися ще в 1977 році, при цьому двом жінкам на момент передбачуваних злочинів було 14 років.

    Ще один позов був поданий двома синами мільярдера, які стверджують, що за прямою вказівкою батька в підлітковому віці їх згвалтувала його знайома.

    Суд постановив тримати Нюгарда в слідчому ізоляторі до 13 січня.

    Модельєр всі звинувачення заперечує.

    Теги: суд кримінал США
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