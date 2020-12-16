Канадського модельєра Пітера Нюгарда звинуватили в зґвалтуванні 57 жінок

79-річного дизайнера звинувачують в зґвалтуваннях, торгівлі людьми та вимаганнях, в тому числі на території США, Канади і Багамських островів

У Канаді за запитом США затримали модельєра і мільярдера Пітера Нюгарда.

Про це передає телеканал СBC.

79-річного дизайнера звинувачують в зґвалтуваннях, торгівлі людьми та вимаганнях, в тому числі на території США, Канади і Багамських островів.

Нюгарда затримали за запитом США після того, як до суду Нью-Йорка був поданий позов з відповідними звинуваченнями від 57 жінок. Деякі епізоди, за словами потерпілих, відбулися ще в 1977 році, при цьому двом жінкам на момент передбачуваних злочинів було 14 років.

Ще один позов був поданий двома синами мільярдера, які стверджують, що за прямою вказівкою батька в підлітковому віці їх згвалтувала його знайома.

Суд постановив тримати Нюгарда в слідчому ізоляторі до 13 січня.

Модельєр всі звинувачення заперечує.