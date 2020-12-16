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    У світі

    Байден має намір призначити Буттіджича на пост міністра транспорту

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    Піт Буттіджич претендував на висунення на виборах президента США від Демократичної партії - Байден має намір призначити Буттіджича на пост міністра транспорту
    Піт Буттіджич претендував на висунення на виборах президента США від Демократичної партії

    Буттіджич раніше був мером міста Саут-Бенд

    Новообраний президент США Джо Байден заявив, що планує призначити на посаду міністра транспорту Піта Буттіджича, який брав участь у партійних праймеріз на пост президента.

    «Мер Піт Буттіджич — лідер, патріот і людина, яка вирішує проблеми … Я висуваю його на пост міністра транспорту, тому що він здатний впоратися з проблемами на перетині робочих місць, інфраструктури, рівності і клімату», — написав Байден у своєму Twitter.

    «Я призначу його міністром транспорту, адже ця посада стоїть на стику багатьох взаємопов'язаних проблем і можливостей, які нас чекають», — йдеться в заяві Байдена, повідомляє Reuters.

    Молодий політик відомий тим, що не приховує свою сексуальну орієнтацію. Після призначення, він стане першим членом уряду — представником ЛГБТ.

    Буттіджич раніше був мером міста Саут-Бенд (штат Індіана).

    Він претендував на висунення на виборах президента США від Демократичної партії і вважався одним з фаворитів гонки. У березні він зняв свою кандидатуру і підтримав Джо Байдена.

    Теги: США Джозеф Байден ЛГБТ партії мер вибори у США президент
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