Кандидат у прем’єри Британії оголосив курс на «жорстку силу»

Енді Бернем виступає за збільшення інвестицій в армію та оборонну промисловість, а також за скорочення залежності Великої Британії від іноземних постачальників озброєння

Найімовірніший кандидат на посаду прем'єр-міністра Енді Бернем вважає, що країна повинна посилити власний оборонний потенціал і менше покладатися на імпортне озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Очікується, що Бернем очолить Лейбористську партію та замінить Кіра Стармера на посаді.

За словами Бернема, країна має менше покладатися на військову техніку та обладнання, придбані за кордоном. Необхідність посилення оборони зумовлена ​​сучасними безпековими викликами, зокрема війною Росії проти України, воєнним конфліктом на Близькому Сході та кібератаками на британські компанії.

«Це правильно, що ми відновлюємо нашу жорстку силу для нової ери, яка дуже відрізняється від тієї, в яку було вперше розроблено значну частину нашої нинішньої військової техніки», – написав Бернем у статті для The Times, яку цитує Reuters.

Бернем також пообіцяв поглиблювати співпрацю з європейськими країнами у сфері оборони та безпеки, насамперед із Францією та Німеччиною.

Нагадаємо, 22 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відставку з посади лідера Лейбористської партії після критики з боку однопартійців. Після цього партія розпочала процедуру обрання нового лідера, яка стартувала 9 липня. За даними Reuters, наразі жодний інший кандидат не планує брати участь у виборах, тому Енді Бернем вважається найімовірнішим наступником Стармера.