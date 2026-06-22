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Прем'єр Британії Стармер оголосив про свою відставку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Прем'єр Британії Стармер оголосив про свою відставку
Стармер пообіцяв надати своєму наступнику «повну та беззастережну підтримку»
фото: Reuters

Стармер про своє рішення уже повідомив короля Чарльза III

У понеділок, 22 червня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про свою відставку. Про це повідомляє Sky News, пише «Главком».

Стармер заявив, що залишає посаду лідера Лейбористської партії після критики з боку однопартійців. За словами Стармера, він почув позицію депутатів Лейбористської партії щодо того, хто має вести партію на наступні загальні вибори.

«Я почув відповідь своєї парламентської партії. Я приймаю цю відповідь з доброю повагою. Саме тому я піду у відставку з посади лідера Лейбористської партії», – заявив Стармер.

Він повідомив, що вранці провів розмову з королем Чарльзом, під час якої поінформував монарха про своє рішення. «Я залишатимусь на посаді прем'єр-міністра до завершення виборів і зроблю все можливе, щоб забезпечити упорядковану передачу влади», – сказав він.

Стармер також пообіцяв надати своєму наступнику «повну та беззастережну підтримку».

Прем’єр оголосив про початок процедури обрання нового лідера Лейбористської партії. Висування кандидатур стартує 9 липня, а нового очільника партії планують визначити до повернення парламенту після літніх канікул у вересні.

Що відомо про Кіра Стармера

Кір Родні Стармер – британський політик, юрист і державний діяч, який із 5 липня 2024 року обіймає посаду прем’єр-міністра Великої Британії та є лідером Лейбористської партії. Народився 2 вересня 1962 року в Лондоні в родині майстра з виготовлення інструментів Родні Стармера та медсестри Джозефіни Стармер. Дитинство провів у графстві Суррей. Вищу освіту здобув у Лідському університеті, де вивчав право, а згодом продовжив навчання в Оксфордському університеті.

Свою професійну кар’єру Стармер розпочав як адвокат, спеціалізуючись на захисті прав людини. Працював у правозахисних організаціях, був консультантом низки державних структур і здобув репутацію одного з провідних британських юристів у сфері прав людини. У 2002 році отримав статус королівського адвоката, а в 2008–2013 роках очолював Королівську прокурорську службу, обіймаючи посаду головного державного обвинувача Великої Британії. За заслуги в юридичній сфері у 2014 році був посвячений у лицарі та отримав титул «сер».

До Палати громад британського парламенту Кір Стармер був обраний у 2015 році від лондонського округу Голборн і Сент-Панкрас. Після референдуму щодо Brexit став тіньовим міністром із питань виходу Великої Британії з Євросоюзу та виступав за проведення повторного референдуму. У квітні 2020 року він очолив Лейбористську партію, змінивши Джеремі Корбіна, та взяв курс на її модернізацію і повернення до центристської політики.

На парламентських виборах у липні 2024 року Лейбористська партія здобула переконливу перемогу, поклавши край 14-річному правлінню консерваторів. 5 липня 2024 року Кір Стармер офіційно став прем’єр-міністром Великої Британії. Його уряд зосередився на реформах у сфері охорони здоров’я, розвитку економіки, зміцненні обороноздатності країни та підтримці України. Стармер послідовно виступає за зміцнення співпраці із союзниками по НАТО та збереження провідної ролі Великої Британії на міжнародній арені.

У 2007 році Кір Стармер одружився з Вікторією Александер, з якою виховує двох дітей. Він є першим за 14 років лейбористським прем’єром Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про свою відставку в понеділок. Окрім заяви про звільнення, очільник уряду планує представити чіткий і зрозумілий графік свого відходу з посади. 

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомляло, що понад 81 депутат від Лейбористської партії підтримали ідею зміни керівництва. Згідно з партійними правилами, саме підтримка щонайменше 20% парламентської фракції дозволяє офіційно запустити процедуру виборів нового лідера партії.

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Теги: кадрові зміни відставка Велика Британія звільнення Кір Стармер

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