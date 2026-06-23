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Трамп заявив, що Стармер, будучи прем'єром Великобританії, нашкодив сам собі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив, що Стармер, будучи прем'єром Великобританії, нашкодив сам собі
Трамп: Загалом бажаю йому всього хорошого, але в нього (Стармера – «Главком») дві проблеми: енергетика та імміграція, а також злочинність
фото: Reuters

Дональд Трамп зазначив, що проблеми з енергетикою, імміграцією та злочинністю завдали Кіру Стармеру занадто великої шкоди 

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає британського прем'єр-міністра Кіра Стармера «приємною людиною», проте наголосив, що той серйозно «нашкодив сам собі» через провальну політику у сферах імміграції, злочинності та енергетики. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Зокрема, Трамп жорстко розкритикував главу уряду Великої Британії за його рішення в енергетичному секторі. Американський лідер звернув увагу на те, що по всій Великій Британії встановлені вітряні електростанції, тоді як видобуток нафти у Північному морі за наявності великих власних запасів практично не ведеться. За словами Трампа, Лондон продовжує закуповувати значну частину енергоносіїв у Норвегії, відмовляючись від власного видобутку виключно з екологічних міркувань.

Крім того, президент США висловив невдоволення позицією Стармера на початку військового конфлікту на Близькому Сході. Трамп зауважив, що британський прем'єр спочатку категорично не хотів надавати Сполученим Штатам доступ до своїх військових баз для здійснення можливих ударів по Ірану.

За оцінкою американського лідера, хоча зрештою Лондон і поступився, така початкова відмова була поганим рішенням, яке сильно вдарило по політичних позиціях самого Стармера. Трамп підсумував, що загалом бажає британському колезі всього найкращого, але констатував, що проблеми з енергетикою, імміграцією та злочинністю завдали прем'єру Британії занадто великої шкоди.

Нагадаємо, у понеділок, 22 червня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про свою відставку. 

Стармер заявив, що залишає посаду лідера Лейбористської партії після критики з боку однопартійців. За словами Стармера, він почув позицію депутатів Лейбористської партії щодо того, хто має вести партію на наступні загальні вибори.

До слова, видання Bloomberg повідомляло, що понад 81 депутат від Лейбористської партії підтримали ідею зміни керівництва. Згідно з партійними правилами, саме підтримка щонайменше 20% парламентської фракції дозволяє офіційно запустити процедуру виборів нового лідера партії.

Теги: Дональд Трамп Велика Британія Кір Стармер

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