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Reuters: Прем'єр Великої Британії Кір Стармер може піти у відставку вже в понеділок

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Reuters: Прем'єр Великої Британії Кір Стармер може піти у відставку вже в понеділок
Загроза позиції Стармера різко зросла в п'ятницю, коли його суперник Енді Бернем отримав місце в парламенті
фото: Reuters

Високопоставлені представники Лейбористської партії очікують заяви щодо майбутнього прем'єр-міністра Кіра Стармера

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, як очікується, оголосить про свою відставку в понеділок. Окрім заяви про звільнення, очільник уряду планує представити чіткий і зрозумілий графік свого відходу з посади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Зазначається, Стармер остаточно переконався, що його подальше перебування на чолі британського уряду стало неможливим. До такого висновку керівник кабінету міністрів дійшов після проведення серії закритих консультацій та розмов із членами свого уряду, політичними радниками, фінансовими донорами, а також лідерами найбільших профспілок.

Наразі прем'єр-міністр перебуває в офіційній заміській резиденції Чекерс, де обговорює ситуацію, що склалася, зі своєю дружиною перед ухваленням остаточного рішення. Водночас високопоставлені функціонери Лейбористської партії наголошують, що чітка й офіційна заява глави уряду стосовно його політичного майбутнього пролунає на початку тижня.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не має наміру залишати посаду та готовий боротися за лідерство в Лейбористській партії. Його заява пролунала на тлі посилення внутрішньопартійного тиску та гучної перемоги одного з головних конкурентів – мера Великого Манчестера Енді Бернема. 

У п'ятницю, 19 червня, Стармер публічно відкинув заклики до відставки, які дедалі частіше лунають з боку окремих представників Лейбористської партії. Причиною нового витка політичної кризи стала переконлива перемога Енді Бернема на довиборах в окрузі Мейкерфілд.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляло, що понад 81 депутат від Лейбористської партії підтримали ідею зміни керівництва. Згідно з партійними правилами, саме підтримка щонайменше 20% парламентської фракції дозволяє офіційно запустити процедуру виборів нового лідера партії.

Теги: Велика Британія Кір Стармер

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