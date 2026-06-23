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Після відставки Стармера інвестори занепокоїлися майбутнім Британії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Після відставки Стармера інвестори занепокоїлися майбутнім Британії
Британські ринки відреагували на відставку Стармера
фото: Reuters

Фінансові ринки намагаються зрозуміти, хто очолить уряд та яку економічну політику проводитиме нова влада

Відставка прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера викликала нову хвилю невизначеності серед інвесторів та представників бізнесу. У центрі уваги опинилися не лише майбутні вибори лідера Лейбористської партії, а й питання про те, хто формуватиме економічну політику країни в найближчі роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Після заяви Стармера про відхід з посади ринки почали оцінювати можливі наслідки зміни влади для британської економіки. Особливий інтерес викликає питання майбутнього міністра фінансів та того, чи збереже новий уряд нинішні бюджетні правила.

Стармер повідомив, що прийом заявок від кандидатів на посаду нового лідера Лейбористської партії стартує 9 липня. Одним із головних претендентів на посаду називають колишнього мера Великого Манчестера Енді Бернема.

На думку аналітиків, фінансові ринки уважно стежитимуть за його подальшими заявами та можливими кадровими рішеннями. Велика Британія нині має найвищу вартість державних запозичень серед країн «Групи семи». Причинами такого становища експерти називають високий рівень державного боргу, значні витрати на його обслуговування, слабке економічне зростання та необхідність збільшувати оборонні видатки.

Попри політичну невизначеність, перша реакція ринків виявилася відносно стриманою. Курс фунта стерлінгів суттєво не змінився, а прибутковість десятирічних державних облігацій дещо знизилася.

Керівник макростратегічного напрямку State Street Markets Майкл Меткалф вважає, що інвестори позитивно сприйняли заяви про можливе збереження чинних бюджетних правил.

«Схоже, що перехід може відбутися досить плавно, і оскільки Бернем заявив, що не змінюватиме фіскальні правила, ринки починають рухатися далі», – зазначив експерт.

Водночас учасники ринку наголошують, що головне питання залишається відкритим: які саме економічні рішення ухвалюватиме нова влада та як вони вплинуть на темпи економічного зростання.

Аналітики також допускають, що одним із варіантів наповнення бюджету може стати підвищення податків для банківського сектору. Такий крок розглядається як один зі способів скорочення бюджетного дефіциту на тлі складної фінансової ситуації.

На думку експертів, британські фінансові ринки залишаються особливо чутливими до політичної нестабільності ще з часів Brexit. Саме тому будь-які зміни у вищому керівництві країни одразу стають предметом пильної уваги інвесторів.

«Ринок хоче вірити, що він відповідально ставиться до ситуації та розуміє важливість і вразливість ринку державних облігацій», – заявив менеджер інвестиційного фонду Marlborough Джеймс Атей.

Нагадаємо, 22 червня Кір Стармер оголосив про відставку з посади лідера Лейбористської партії після критики з боку однопартійців. Політик повідомив, що вже поінформував про своє рішення короля Чарльза III та залишатиметься прем'єр-міністром до завершення процедури обрання нового лідера і передачі влади.

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Теги: економіка інвестиції Велика Британія

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