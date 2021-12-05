Кандидат у президенти Франції заявив про бажання вивести країну з НАТО

Ерік Земмур часто піддається критиці через свої скандальні заяви щодо політики Франції

Кандидат у президенти Франції вкрай правих поглядів Ерік Земмур хоче, щоб країна перестала бути членом НАТО, повідомляють ЗМІ.

«Я хочу, щоб Франція вийшла з єдиного військового командування НАТО», – сказав Земмур, виступаючи перед своїми прихильниками у виставковому комплексі Вільпант у передмісті Парижа.

Він також підкреслив, що французи «не будуть васалами Європейського Союзу».

Французький журналіст і письменник Ерік Земмур 30 листопада офіційно оголосив про висунення своєї кандидатури на виборах президента Франції, які пройдуть у квітні 2022 року.

Новий кандидат позиціонує себе прихильником правих політичних поглядів, проте в громадській думці Франції погляди Земмура розглядаються як вкрай праві. Він відомий жорсткою позицією у питаннях іміграції: зокрема, виступає за реміграцію – примусове повернення мігрантів до країн їх походження. Так, журналіст закликав до вигнання з країни двох млн іноземців, у тому числі студентів з африканського континенту.

Земмур також вважає, що треба скасувати право отримання французького громадянства за народженням на території країни. На його переконання, мігранти, що живуть у Франції, повинні давати дітям французькі імена, тому що «називати свою дитину Мухаммедом рівносильно колонізації Франції».

Журналіста двічі визнавали винним у розпалюванні расової та міжрелігійної ворожнечі.

Зазначимо, у квітні 2022 року у Франції відбудуться президентські вибори. Найімовірніше з президентом Макроном у другий тур вийде шанувальник Путіна Ерік Земмур, за популярністю він уже обійшов Марін Ле Пен.

Наразі рейтинг підтримки Земмура сягає 17 відсотків. Його соціологія покращилася вдвічі буквально за місяць і має тенденцію до подальшого зростання. Макрон же зберігає підтримку 25% французів. Соціологія все ж прогнозує, що у двобої переможе таки Макрон, причому з переконливою перевагою.