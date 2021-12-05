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    Кандидат у президенти Франції заявив про бажання вивести країну з НАТО

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    Земмура у Франції звинувачують у розпалюванні міграційної ворожнечі - Кандидат у президенти Франції заявив про бажання вивести країну з НАТО
    Земмура у Франції звинувачують у розпалюванні міграційної ворожнечі
    фото з відкритих джерел

    Ерік Земмур часто піддається критиці через свої скандальні заяви щодо політики Франції

    Кандидат у президенти Франції вкрай правих поглядів Ерік Земмур хоче, щоб країна перестала бути членом НАТО, повідомляють ЗМІ.

    «Я хочу, щоб Франція вийшла з єдиного військового командування НАТО», – сказав Земмур, виступаючи перед своїми прихильниками у виставковому комплексі Вільпант у передмісті Парижа.

    Він також підкреслив, що французи «не будуть васалами Європейського Союзу».

    Французький журналіст і письменник Ерік Земмур 30 листопада офіційно оголосив про висунення своєї кандидатури на виборах президента Франції, які пройдуть у квітні 2022 року.

    Новий кандидат позиціонує себе прихильником правих політичних поглядів, проте в громадській думці Франції погляди Земмура розглядаються як вкрай праві. Він відомий жорсткою позицією у питаннях іміграції: зокрема, виступає за реміграцію – примусове повернення мігрантів до країн їх походження. Так, журналіст закликав до вигнання з країни двох млн іноземців, у тому числі студентів з африканського континенту.

    Земмур також вважає, що треба скасувати право отримання французького громадянства за народженням на території країни. На його переконання, мігранти, що живуть у Франції, повинні давати дітям французькі імена, тому що «називати свою дитину Мухаммедом рівносильно колонізації Франції».

    Журналіста двічі визнавали винним у розпалюванні расової та міжрелігійної ворожнечі.

    Зазначимо, у квітні 2022 року у Франції відбудуться президентські вибори. Найімовірніше з президентом Макроном у другий тур вийде шанувальник Путіна Ерік Земмур, за популярністю він уже обійшов Марін Ле Пен.

    Наразі рейтинг підтримки Земмура сягає 17 відсотків. Його соціологія покращилася вдвічі буквально за місяць і має тенденцію до подальшого зростання. Макрон же зберігає підтримку 25% французів. Соціологія все ж прогнозує, що у двобої переможе таки Макрон, причому з переконливою перевагою.

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    Теги: ЗМІ вибори Франція мігранти рейтинг журналіст
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    Кандидат у президенти Франції заявив про бажання вивести країну з НАТО