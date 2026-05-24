Канни завершилися: румун – Золота гілка, росіянин – Гран-прі

Мунджіу вдруге переміг у Каннах – через 19 років після першої Золотої пальмової гілки

У французьких Каннах завершився 79-й міжнародний кінофестиваль: Золоту пальмову гілку здобув румунський режисер Крістіан Мунджіу, а найполітичнішим моментом церемонії стала промова лауреата Гран-прі – росіянина в еміграції Андрія Звягінцева, який зі сцени звернувся до Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Variety та Screen Daily.

Сімейна драма з Норвегії – і друга гілка для Мунджіу

«Фіорд» – драма про родину румунських євангелістів, яка переїжджає до невеликого норвезького містечка й стикається з тиском місцевої системи опіки над дітьми. Головні ролі зіграли Себастіан Стен – відомий за роллю Трампа у фільмі «Учень. Сходження Трампа» – і норвезька акторка Ренате Рейнсве. Для Мунджіу це вже друга Золота пальмова гілка: першу він отримав 2007 року за «4 місяці, 3 тижні і 2 дні».

Звягінцев – Путіну зі сцени

Гран-прі здобув «Мінотавр» Андрія Звягінцева – режисера, який після початку повномасштабного вторгнення засудив війну і виїхав із Росії. Тепер він мешкає в Парижі. Фільм – похмура драма про керівника російської компанії, чиє особисте й професійне життя руйнується після мобілізації 2022 року.

Отримуючи нагороду, Звягінцев звернувся до Путіна. «Мільйони людей по обидва боки лінії зіткнення мріють лише про одне: щоб різанина нарешті припинилася. І єдина людина, яка може зупинити це кровопролиття, – президент Російської Федерації», – заявив режисер. Фільм також отримав приз за найкращий саундтрек.

Поляк – про свободу мистецтва

Приз за найкращу режисуру розділили іспанці Хав'єр Амбросі та Хав'єр Кальво за «La Bola Negra» і поляк Павел Павліковський за «Fatherland». Останній також висловився зі сцени: «Кіно має відображати політичну ситуацію, але не за чиєюсь вказівкою. Мистецтву необхідний простір свободи».

Повний список переможців 79-го Каннського кінофестивалю:

Золота пальмова гілка: «Фіорд», Крістіан Мунджіу

Гран-прі: «Мінотавр», Андрій Звягінцев

Приз журі: «Примарна пригода», Валеска Грізебах

Найкраща режисура: Амбросі та Кальво («La Bola Negra»), Павліковський («Fatherland»)

Найкращий актор: Валентін Кампань та Еммануель Маккіа («Боягуз»)

Найкраща акторка: Вірджині Ефіра та Тао Окамото («Раптово»)

Найкращий сценарій: Еммануель Мар («Людина свого часу»)

«Золота камера»: «Ben'Imana», Марі Клементін Дюсабежамбо

Нагадаємо, Каннський кінофестиваль 2026 відкрила 88-річна американська акторка Джейн Фонда. Цього ж року українська стрічка про вторгнення Росії здобула нагороду в межах фестивалю – режисерка отримала 46 тисяч доларів на наступний фільм. Фестиваль також запам'ятається заявами інших зірок: іспанський актор Хав'єр Бардем назвав Трампа, Путіна і Нетаньяху тими, хто розв'язує війни у світі.