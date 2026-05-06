Новий «Мортал Комбат» та спільне творіння Джеймса Кемерона та Біллі Айліш. Кінопрем'єри тижня

У широкий прокат виходить українська стрічка, яка отримала Гран-прі фестивалю «Молодість» у минулому році

Цього тижня в кінопрокат вийшли вісім фільмів. Серед них два у форматі концертної документалістики: про співачку Біллі Айліш та про легендарний британський гурт – «Iron Maiden: Палаючі амбіції». Єдина стрічка українського виробництва – психологічна драма «Втомлені» режисера Юрія Дуная про двох ветеранів . «Главком» детально розказує про ці та інші прем'єри 7 травня 2026 року.

Мортал Комбат II

Країна: США

США Режисер: Саймон МакКуойд

Саймон МакКуойд Актори: Карл Урбан, Аделін Рудольф, Джессіка МакНемі, Джош Лоусон, Луді Лін, Мехкад Брукс, Таті Габріель, Льюїс Тан

Фільм «Мортал Комбат II» – продовження перезапуску легендарної франшизи, яку у 2021 році перетворив на сучасний блокбастер режисер Саймон МакКуойд. Перша частина не стала хітом у світовому прокаті. При бюджеті в $55 млн зібрала лише $84 млн. Враховуючи виплати дистриб'юторам, податки та затрати на рекламу, це не принесло прибутку. Попри фінансові втрати, продюсери студія Warner Bros. взялись за другу частину, але бюджет не розкривають.

У центрі історії – підготовка до легендарного Турніру Смертельної Битви, який у першій частині лише згадувався. Сценарій розширює всесвіт і вводить ключових персонажів, на яких чекали фанати. Найгучніше поповнення – зірка The Boys Карл Урбан, який зіграв Джонні Кейджа. Його герой – харизматичний голлівудський актор-маркетолог, який раптом мусить стати справжнім воїном. Урбан активно тренувався з хореографами, аби виконати більшість трюків самостійно. Кейно знову грає Джош Лоусон, Джакса – Мехкад Брукс, а Лью Канга – Луді Лін. Також повертається та бере участь у нових сюжетних поворотах героїня Соня Блейд у виконанні акторки Джессіки МакНемі.

За словами команди, бойові сцени стали значно складнішими. Для другої частини запросили додаткових постановників боїв із Гонконгу та Сеула, щоб відійти від «американізованої» хореографії й наблизити екшн до стилю класичних азійських бойовиків. У фільмі використано набагато більше декорацій і техніки. Комп'ютерна графіка лише там, де без неї неможливо обійтись.

Творці фільму «Мортал Комбат II» підтвердили R-рейтинг (перегляд дозволено з 17 років, або меншому віку – лише у супроводі дорослого). МакКуойд зазначав в інтерв'ю, що друга частина – «премія для фанів, які чекали справжнього Турніру». Актори ж підкреслюють, що цього разу історія темніша і драматичніша.

Втомлені

Країна: Україна

Україна Режисер: Юрій Дунай

Юрій Дунай Актори: Валерія Ходос, Дмитро Сова, Ірма Вітовська, Дарія Творонович, Олена Узлюк, Олександр Мавріц, Олександр Соколов, Даша Легейда

Психологічна драма «Втомлені» режисера Юрія Дуная створена за підтримки Держкіно. Для режисера – це повнометражний дебют. До зйомок «Втомлених» Юрій працював оператором у низці фестивальних українських проєктів (зокрема, «Черкаси», «Babylon'13»).

У центрі сюжету – двоє ветеранів, Люба та Андрій, яких зіграли актори Валерія Ходос та Дмитро Сова відповідно. Герої драми знайомляться у реабілітаційному центрі. Кожен з них переживає власний біль, але знаходить в іншому те, чого не вистачало для відновлення – уважність, розуміння і можливість говорити про невидимі рани. Стосунки Люби та Андрія розвиваються делікатно, без романтизації війни. Вона намагається зібрати себе по частинах, а він – вперше дозволити собі слабкість і відвертість.

У фільмі також задіяні Ірма Вітовська, Дарія Творонович, Олена Узлюк, Олександр Мавріц, Олександр Соколов та Даша Легейда. Сценарій написала Соломія Томащук. Вона та режисер Юрій Дунай поставили собі за мету показати війну не через бій. А через те, як люди залишаються сам на сам із тим, що пережили. Оператором виступив Володимир Іванов, а за музичний супровід відповідав Олександр Ярмола.

Фільм отримав значний резонанс ще до релізу. Він став володарем Гран-прі МКФ «Молодість» 2025 року, де журі відзначило глибину висвітлення ПТСР та особливо тонку роботу з темою повернення з війни. Стрічка також отримала спеціальну відзнаку Премії Національної спілки кінематографістів імені Параджанова за авторську інтонацію. Виконавиця головної ролі Валерія Ходос була нагороджена премією «Чорний лотос» як найкраща акторка. Дарія Творонович отримала відзнаку як найкраща акторка другого плану.

Відображення №3

Країна: Німеччина

Німеччина Режисер: Крістіан Петцольд

Крістіан Петцольд Актори: Паула Бер, Барбара Ауер, Маттіас Брандт, Енно Требс

Фільм «Відображення №3» – нова робота німецького режисера Крістіана Петцольда, одного з ключових авторів сучасного європейського артхаузу. Він продовжує екранізувати свою улюблену тематику – історії про людей, які живуть у стані внутрішнього зламу, шукають себе між реальністю та проєкціями минулого. Також це історії людей, які намагаються зрозуміти, де закінчується правда і починається власне віддзеркалення.

У центрі сюжету стрічки – Марта, яку зіграла видатна німецька акторка Паула Бер. Її героїня переживає глибоку емоційну кризу після смерті близької людини. Занурюючись у роботу в архіві та досліджуючи старовинні записи, Марта починає бачити повторення подій і відчуває, що її власний шлях дивним чином перегукується з життям жінки, яка жила сто років тому. Цей «внутрішній дзеркальний коридор» стає головною драматичною лінією, де Петцольд майстерно зіштовхує минуле й теперішнє.

Другорядні персонажі відіграють не менш важливу роль. Так, наприклад, наставниця Марти (у виконанні акторки Барбари Ауер) намагається тверезо витлумачити одержимість головної героїні історією. Стрічка вже привернула увагу кінокритиків на етапі фестивальних показів, зокрема на Берлінале її відзначили за тонкість психологічного малюнка. Також не обійшли стороною й роботу Паули Бер, яку критики назвали однією з найсильніших в її кар'єрі.

Амрум

Країна: Німеччина

Німеччина Режисер: Фатіх Акін

Фатіх Акін Актори: Джаспер Біллербек, Даян Крюгер, Кіан Кьоппке, Маттіас Швайггефер, Гарк Бом

Нова робота німецького режисера Фатіха Акіна отримала назву на честь острова Амрум у Північному морі. Саме на цій локації розгортається значна частина сюжету. Акін використовує острів, зокрема, як окремий символ віддаленості, ізольованості, простору між свободою та втечею. У центрі історії – підліток Том, який змушений провести літо на Амрумі разом із матір'ю Елен. Вона переживає кризу – як творчу, так і особисту. Жінка намагається зібрати себе докупи після низки невдач у житті. Тим часом Том стикається з жорсткими правилами маленької громади, знайомиться з місцевими підлітками та прагне зрозуміти, ким він хоче стати.

Ситуація загострюється, коли в їхнє життя втручається новий знайомий Елен – харизматичний, але непередбачуваний Юліус. Його присутність змінює баланс у родині та провокує конфлікт. Додаткову глибину історії створює персонаж у виконанні Гарка Бома – місцевий мешканець, який стає для Тома несподіваним наставником.

Фільм продовжує традицію Акіна працювати з темами дорослішання, складних стосунків між батьками та дітьми, а також пошуку власного голосу в обмежених умовах. Візуально стрічка спирається на контраст між красою острова та внутрішньою тривогою героїв. Попередні роботи режисера часто потрапляли до конкурсних програм великих фестивалів, і «Амрум» не став винятком. Фільм було представлено на кінофестивалі в Локарно (Швейцарія), де його журі відзначило за режисуру.

Психоз: Зламана реальність

Країна: США

США Режисер: Семюел Гонсалес-молодший

Семюел Гонсалес-молодший Актори: Джеймс Престон, Вільям Фіхтнер, Аарон Далла Вілла, Джіджі Гастін, Мередіт Томас, Меттью Фейгі, Мелані Мартін

Фільм «Психоз: Зламана реальність» – американський психологічний трилер режисера Семюела Гонсалеса-молодшого, який занурює глядача у темну, нестабільну й небезпечну межу між правдою та галюцинацією. У центрі сюжету – молодий чоловік Ноа (його грає Джеймс Престон), який після травматичної події починає втрачати контроль над сприйняттям реальності. Він намагається відновити життя, але навколишній світ тріщить по швах. У пам'яті виникають провали, візуальні та звукові фантоми, нав'язливі видіння й відчуття постійної небезпеки. Його підтримує психіатр доктор Грейсон (у виконанні Вільяма Фіхтнера). Проте навіть він починає сумніватися, де завершується хвороба.

Ситуацію ускладнюють люди з минулого Ноа: загадковий знайомий Лукас (у виконанні Аарона Далла Вілла), дівчина Міа (Джіджі Гастін) та інші персонажі, чиї мотиви стають дедалі двозначнішими. Хоча офіційний бюджет стрічки «Психоз: Зламана реальність» не оприлюднюється, вона належить до незалежних проєктів, для яких здебільшого характерні обмежені ресурси та ставка на акторську гру та сценарну напругу.

Біллі Айліш: Hit Me Hard and Soft

Країна: США

США Режисери: Джеймс Кемерон, Біллі Айліш

Масштабний концертний фільм створений у форматі 3D під час світового туру американської співачки Біллі Айліш Hit Me Hard and Soft. Стрічку знято за участю легендарного оскароносного кінорежисера Джеймса Кемерона – творця, зокрема, «Аватара», «Титаніка» й одного з найавторитетніших фахівців у сфері інноваційних кінотехнологій. Він виступив співрежисером та співпродюсером проєкту разом із самою Біллі.

Стрічка пропонує максимально наближений до реальності погляд на турне співачки: глядачі бачать повноцінні концертні виступи, зняті спеціальною 3D-камерою, а також частину закулісних моментів. Вони документують підготовку команди, атмосферу за лаштунками та живу взаємодію з фанатами. Фільм побудований як занурення в концертне шоу, а не як традиційна документальна історія про життя співачки.

Зйомки проходили на декількох концертах світового туру Біллі Айліш 2024–2025 років. У стрічку включено виконання ключових треків альбому Hit Me Hard and Soft, а також візуальні елементи, які співачка особисто контролює у своїх шоу. В одному з інтерв'ю Кемерон назвав Айліш «митцем нового покоління», а сам фільм – «інтимним та технологічно проривним досвідом для глядача».

Проєкт став одним із найбільш очікуваних музичних релізів 2026 року. На створення була залучена команда операторів та інженерів, які працювали й над «Аватаром». Фільм про 24-річну співачку, яка має у своєму активі 10 статуеток «Греммі», демонструється у форматах IMAX та 3D.

Iron Maiden: Палаючі амбіції

Країна: США, Велика Британія

США, Велика Британія Режисер: Малькольм Венвілль

Режисером нового документально-концертного фільму про легендарний британський гурт Iron Maiden виступив Малькольм Венвілль. Він знаний фотограф і постановник, що працював з Eric Clapton, Coldplay, Ray Charles та іншими культовими артистами. Стрічка «Iron Maiden: Палаючі амбіції» поєднує концертні фрагменти, зняті під час світового туру The Future Past Tour (2023-2024 роки), студійні інтерв'ю та архівні матеріали, які охоплюють понад 40 років історії колективу. Фільм показує Iron Maiden не лише як музичний феномен, а як культурний символ, що вплинув на кілька поколінь слухачів і сформував власний всесвіт образів, естетики та сценічних інновацій.

Особливу увагу Венвілль приділяє постаті Брюса Дікінсона – його сценічному перформансу, вокальному діапазону та здатності тримати величезні арени в напрузі. Окремі блоки присвячені гітарному тріо гурту, візуальному стилю, роботі з фан-базою та еволюції образа Едді, який став одним із найвпізнаваніших символів у рок-культурі. Частина матеріалів була спеціально записана для прокатної версії у форматах Dolby Atmos та Imax. Режисер описував проєкт як «спробу показати Maiden зсередини, без прикрас, але з усією величчю їхнього мистецтва».

Iron Maiden – британський хеві-метал колектив, заснований у 1975 році Стівом Гаррісом. Вони стали піонерами нової хвилі британського хеві-металу і створили окремий культурний феномен. Артисти й досі продовжують виступати та записувати нові композиції. В активі рокерів – понад 100 млн проданих записів, десятки світових турів, культові альбоми (The Number of the Beast, Powerslave, Somewhere in Time) та інноваційні сценічні шоу.

Вівці-детективи

Країна: США, Велика Британія, Німеччина, Ірландія

США, Велика Британія, Німеччина, Ірландія Режисер: Кайл Балда

Кайл Балда Актори: Г'ю Джекман, Емма Томпсон, Ніколас Галіцин, Моллі Гордон, Ніколас Браун, Хонґ Чау, Тосін Коул, Реджина Голл

Фільм «Вівці-детективи» – пригодницька комедія з елементами детективу, яку зняв режисер Кайл Балда. Він відомий завдяки гучним анімаційним стрічкам «Посіпаки: Становлення лиходія», «Нікчемний я 3» та «Лоракс». У новому фільмі Балда працює у гібридному форматі, поєднуючи реальних акторів і персонажів, створених завдяки комп'ютерній графіціу3.

Сюжет заснований на популярному романі «Ґленнкілл: овечий детектив» німецької письменниці Леоні Суон і розповідає історію невеликого ірландського селища, де загадково помирає місцевий пастух. Його стадо овець, яке любило слухати детективи та вміє аналізувати значно більше, ніж думають люди, вирішує самотужки розкрити злочин.

У стрічці зібрано високопрофесійний акторський склад. Провідна роль дісталась Г’ю Джекман – одному із найавторитетніших акторів світу, володарю премій «Золотий глобус», «Еммі», «Тоні» та номінанту на «Оскар». Також у проєкті задіяні титулована Емма Томпсон, Ніколас Галіцин, Моллі Гордон та інші артисти.

Зйомки проходили в Ірландії, Великій Британії та на студійних майданчиках у Німеччині, де відтворили селище, пасторальні пейзажі й низку інтер'єрів. За настроєм стрічка «Вівці-детективи» нагадує комбінацію комедійного детективу, пригод та легкого абсурду, що випливає зі спроб тварин застосувати дедукцію у світі людей.