Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російські пропагандисти вигадали черговий дивний фейк про Зеленського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Російські пропагандисти вигадали черговий дивний фейк про Зеленського
Усі показані «матеріали» виявилися грубим фотошопом
фото: Офіс президента
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У прямому ефірі росіянам продемонстрували добірку начебто свіжих випусків європейських газет та журналів, які дискредитували Україну

Російська пропаганда не полишає спроб створити альтернативну реальність для своїх громадян. Днями державний «Перший канал» оприлюднив сюжет із повністю сфабрикованими обкладинками провідних європейських ЗМІ, на яких нібито критикують та висміюють президента України Володимира Зеленського. Як інформує «Главком», про це повідомив журналіст Денис Казанський.

У прямому ефірі росіянам продемонстрували добірку начебто свіжих випусків європейських газет та журналів, які об'єднувала одна тема – дискредитація України. Зокрема, видання начебто вийшли із заголовками «Ми дали гроші наркоману», «Нюхач», «Геббельс під кокаїном» тощо.

Проте обман розкрився одразу після мінімальної перевірки. Усі показані «матеріали» виявилися грубим фотошопом, а оригінальні архіви європейських видань доводять, що номери за ці дати мали абсолютно інший зміст та візуальне оформлення.

Жодних подібних заголовків чи статей у реальних європейських медіа ніколи не існувало.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) попередило, що ворог у російських та проросійських медіа поширює чергову хвилю дезінформації щодо нібито «розслідувань» стосовно дружини президента України Олени Зеленської. 

Читайте також:

Теги: пропаганда гроші обман ворог відео Перший канал росія Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські дрони знищили російський центр ремонту бронетехніки
Сили оборони вдарили по центру підготовки операторів дронів РФ
20 травня, 20:56
Знеструмлення повторно охопило значну частину окупованого регіону
Масові відключення світла на окупованому Запоріжжі: другий блекаут за день
17 травня, 23:23
Трамп зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном 14 травня 2026 року у Пекіні
Україну «злили»? Що насправді привіз Трамп із Пекіна
17 травня, 22:07
Пріоритетом атак БПЛА стали склади, командні пункти й транспортні вузли в проміжній зоні
CNN: Росія вперше з початку 2024 року втрачає більше, ніж захоплює
15 травня, 22:10
Окрему роль відіграли дрони-перехоплювачі: вони взяли на себе близько 30% усіх збитих безпілотників
Радник Міноборони: Україна збила 95% дронів з рекордної атаки
15 травня, 01:05
Президент США Дональд Трамп поспілкувався з журналістами
Трамп заявив, що війна в Україні «близька до завершення»
12 травня, 21:52
Рідні та друзі Ісаєва оголосили збір коштів на його похорон
Вбивство через ревнощі? У Калузі був застрелений чемпіон Росії з функціонального багатоборства
7 травня, 15:08
Зупинка роботи цього підприємства створить «технологічний голод» у російському ВПК
Удар по заводу у Чебоксарах: уражено виробництво «мізків» для російських ракет
5 травня, 10:42
Порівняно з минулим роком, гостьова ложа Кремля виглядає порожньою
РФ скасовує прохід техніки та вводить «цивільний локдаун» на 9 травня – розвідка
2 травня, 12:42

Соціум

Російські пропагандисти вигадали черговий дивний фейк про Зеленського
Російські пропагандисти вигадали черговий дивний фейк про Зеленського
Паспортний бум: у Німеччині рекордна кількість натуралізацій
Паспортний бум: у Німеччині рекордна кількість натуралізацій
Зеленський розповів про удар по хімзаводу в Пермському краю
Зеленський розповів про удар по хімзаводу в Пермському краю
У Китаї через вибух газу на шахті загинуло понад 80 людей
У Китаї через вибух газу на шахті загинуло понад 80 людей
Дрони атакували хімічний комплекс «АКМ» у Пермському краї РФ (відео)
Дрони атакували хімічний комплекс «АКМ» у Пермському краї РФ (відео)
Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету
Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua