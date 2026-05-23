Російські пропагандисти вигадали черговий дивний фейк про Зеленського

У прямому ефірі росіянам продемонстрували добірку начебто свіжих випусків європейських газет та журналів, які дискредитували Україну

Російська пропаганда не полишає спроб створити альтернативну реальність для своїх громадян. Днями державний «Перший канал» оприлюднив сюжет із повністю сфабрикованими обкладинками провідних європейських ЗМІ, на яких нібито критикують та висміюють президента України Володимира Зеленського. Як інформує «Главком», про це повідомив журналіст Денис Казанський.

У прямому ефірі росіянам продемонстрували добірку начебто свіжих випусків європейських газет та журналів, які об'єднувала одна тема – дискредитація України. Зокрема, видання начебто вийшли із заголовками «Ми дали гроші наркоману», «Нюхач», «Геббельс під кокаїном» тощо.

"На відео нібито європейські газети та журнали за 12 травня. Усіх їх об'єднує те, що вони зроблені у фотошопі й насправді не існують. Легко… — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 23, 2026

Проте обман розкрився одразу після мінімальної перевірки. Усі показані «матеріали» виявилися грубим фотошопом, а оригінальні архіви європейських видань доводять, що номери за ці дати мали абсолютно інший зміст та візуальне оформлення.

Жодних подібних заголовків чи статей у реальних європейських медіа ніколи не існувало.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) попередило, що ворог у російських та проросійських медіа поширює чергову хвилю дезінформації щодо нібито «розслідувань» стосовно дружини президента України Олени Зеленської.