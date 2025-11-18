Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кембриджський словник оголосив слово року

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Кембриджський словник оголосив слово року
Термін 1956 року став найважливішим у добу інфлюенсерів
фото: Pond5 Images

Кембриджський словник назвав словом року «парасоціальний»

Кембриджський словник (Cambridge Dictionary) підбив підсумки року, обравши термін «парасоціальний» (parasocial) головним словом, що визначає 2025 рік. Це слово описує односторонній емоційний зв'язок, який людина відчуває до відомої особистості (зірки, інфлюенсера, персонажа), хоча особисто вони ніколи не були знайомі. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Як яскравий приклад такого зв'язку представники словника навели реакцію фанатів на заручини поп-зірки Тейлор Свіфт та американського футболіста Тревіса Келсі. Мільйони шанувальників реагували на новину зі щирою радістю, а часом і зі сльозами, незважаючи на те, що особисто не знайомі з парою. 

За словами редактора Коліна Макінтоша, термін «парасоціальний» продемонстрував справжній сплеск пошукових запитів і став чудовим прикладом еволюції мови. «Мільйони людей по всьому світу сьогодні залучені в парасоціальні стосунки з інфлюенсерами, знаменитостями і навіть чат-ботами, заснованими на штучному інтелекті», – зазначив Макінтош.

Сам термін народився ще у 1956 році, коли соціологи Чиказького університету вперше описали, як телеглядачі починають відчувати зв'язок з екранними персонажами, схожий на стосунки з друзями. Однак в епоху соціальних мереж і широкої доступності контенту термін набув глобального поширення.

Нагадаємо, «vibe coding» стало словом року за версією Collins. Цей термін відображає новий етап у розвитку технологій, де штучний інтелект і людська мова зливаються у спільну творчу взаємодію.

Читайте також:

Теги: словник Тейлор Свіфт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Графіки відключень, вимкнень чи знеструмлень? 10 запитань до мовознавиці
Графіки відключень, вимкнень чи знеструмлень? 10 запитань до мовознавиці
25 жовтня, 10:30
Чи правильно казати «читкиня»? 10 запитань до мовознавиці
Чи правильно казати «читкиня»? 10 запитань до мовознавиці
1 листопада, 10:40
Якого роду БЕБ, РЕБ, ППО, РНБО? 10 запитань для мовознавиці
Якого роду БЕБ, РЕБ, ППО, РНБО? 10 запитань для мовознавиці
8 листопада, 10:00
Міндіч: що з ним не так? 10 запитань до мовознавиці
Міндіч: що з ним не так? 10 запитань до мовознавиці
15 листопада, 09:25
Графіки відключень. Мовознавиця пояснила, чому такий вираз помилковий
Графіки відключень. Мовознавиця пояснила, чому такий вираз помилковий
28 жовтня, 22:58
Шоу «Холостяк». Мовознавиця вказала на помилку, якої припускають телепродюсери відомого шоу
Шоу «Холостяк». Мовознавиця вказала на помилку, якої припускають телепродюсери відомого шоу
29 жовтня, 11:21

Соціум

Соратник Путіна використав «російськомовних киян» для виправдання війни
Соратник Путіна використав «російськомовних киян» для виправдання війни
Кембриджський словник оголосив слово року
Кембриджський словник оголосив слово року
У Нідерландах десятки людей загинули через ліки з інтернет-магазину
У Нідерландах десятки людей загинули через ліки з інтернет-магазину
У Британії мігрантам загрожує конфіскація коштовностей
У Британії мігрантам загрожує конфіскація коштовностей
Названо найбагатше місто на Землі у 2025 році
Названо найбагатше місто на Землі у 2025 році
БпЛА атакували Білгородську область: спалахнула пожежа, частина населення без світла
БпЛА атакували Білгородську область: спалахнула пожежа, частина населення без світла

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua