Кембриджський словник оголосив слово року

Кембриджський словник назвав словом року «парасоціальний»

Кембриджський словник (Cambridge Dictionary) підбив підсумки року, обравши термін «парасоціальний» (parasocial) головним словом, що визначає 2025 рік. Це слово описує односторонній емоційний зв'язок, який людина відчуває до відомої особистості (зірки, інфлюенсера, персонажа), хоча особисто вони ніколи не були знайомі. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Як яскравий приклад такого зв'язку представники словника навели реакцію фанатів на заручини поп-зірки Тейлор Свіфт та американського футболіста Тревіса Келсі. Мільйони шанувальників реагували на новину зі щирою радістю, а часом і зі сльозами, незважаючи на те, що особисто не знайомі з парою.

За словами редактора Коліна Макінтоша, термін «парасоціальний» продемонстрував справжній сплеск пошукових запитів і став чудовим прикладом еволюції мови. «Мільйони людей по всьому світу сьогодні залучені в парасоціальні стосунки з інфлюенсерами, знаменитостями і навіть чат-ботами, заснованими на штучному інтелекті», – зазначив Макінтош.

Сам термін народився ще у 1956 році, коли соціологи Чиказького університету вперше описали, як телеглядачі починають відчувати зв'язок з екранними персонажами, схожий на стосунки з друзями. Однак в епоху соціальних мереж і широкої доступності контенту термін набув глобального поширення.

Нагадаємо, «vibe coding» стало словом року за версією Collins. Цей термін відображає новий етап у розвитку технологій, де штучний інтелект і людська мова зливаються у спільну творчу взаємодію.