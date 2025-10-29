Головна Скотч Шоу-біз
Шоу «Холостяк». Мовознавиця вказала на помилку, якої припускають телепродюсери відомого шоу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Ольга Васильєва звертає увагу, що слово, використане у назві популярного шоу, є росіянізмом

Мовознавиця Ольга Васильєва звернула увагу на помилку в назві популярного шоу «Холостяк», зазначивши, що слово «холостяк» є росіянізмом і не відповідає нормам сучасної української мови. Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Популярне телешоу «Холостяк» використовує в назві слово, яке, за словами мовознавців, є запозиченням з російської мови.

«Так, це росіянізм. У старих словниках цього слова немає, а в радянському тлумачному є. У старих словниках натомість є спільнокореневі «холостий» (порожній) і «холостити» (каструвати). Авжеж, можна утворити й «холостяк», але це фактичний пейоратив (зневажливе слово), що означатиме «порожня», «неплідна» людина. Натомість в українській мові холостяк – це парубок, а холостячка – дівка. Холостякувати – це парубкувати й дівувати. Навіть «старого холостяка» в Україні завжди називали парубком (щоправда, старим або підтоптаним, а ще підтоптаним паничем)», – пояснила Ольга Васильєва.

Філологиня додала, що більш нейтральними українськими варіантами є «одинак» і «одиначка».

За її словами, при користуванні старими словниками, як-от СУМ-11, варто уважно перевіряти слова на наявність росіянізмів і користуватися сучаснішими джерелами, такими як СУМ-20.

«Також нагадаю, що в СУМ-11 є росіянізми. Не можна сказати, що це поганий словник, але ним треба вміти користуватися (розпізнаючи та перевіряючи підозрілі елементи). Потрібно спиратися на сучасніший – СУМ-20, однак він вийшов по літеру П. Побачимо, чи буде в ньому «холостяк». Можливо, подадуть з позначкою «розмовне», – зазначила мовознавиця.

Нагадаємо, що мовознавиця Ольга Васильєва розповіла про використання скорочених форм звертання, як-от «мам», «тат» чи «ба», у розмовному стилі й кіноіндустрії та закликала до збереження кличного відмінка. Ольга Васильєва підтвердила, що такі скорочені форми, як «мам», «тат», «ба», а також «Юль», «Ань», «Коль», є характерними для розмовного стилю. Фактично, це є варіант кличного відмінка, який у розмовному мовленні загалом занепадає.

