У Лондоні сталися сутички на акціях протесту через карантин

На демонстрації проти коронавірусних обмежень у британській столиці в суботу зібралися близько десяти тисяч осіб

П’ятеро людей було заарештовано за правопорушення, в тому числі за напад на поліцію

Вісім поліцейських були поранені в результаті спалаху насильства під час акції протесту проти коронавірусних правил ізоляції у центрі Лондона.

Про це повідомляє Укрінформ.

На демонстрації проти коронавірусних обмежень у британській столиці в суботу зібралися близько десяти тисяч осіб. Протестувальники, більшість з яких не закривали обличчя коли несли знаки і марширували Лондоном, скандували «свобода» і «зніми маску».

Коли столична поліція намагалася розігнати натовп у Гайд-парку в кінці демонстрації, деякі протестувальники почали кидати пляшки. На фотографіях, розміщених у соціальних мережах, було зафіксовано жінку-поліцейського з кровотечею на голові через поріз і чоловіка-поліцейського з порізом на лобі.

П’ятеро людей було заарештовано за правопорушення, в тому числі за напад на поліцію.

В середині квітня Англія послабила обмеження на зібрання, дозволивши групам з шести осіб або двох сімей зустрічатися на вулиці. Обмеження на збори в приміщенні і на міжнародні поїздки будуть зняті не раніше середини травня.

Нагадаємо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3688 осіб, летальних випадків – 231, одужало – 6574 особи, здійснено тестувань – 54270.