Хто зупинив заколот Пригожина? Російська церква знайшла несподіване пояснення

Повстання Пригожина зупинилося після того, як 24 червня священики відслужили молебень перед донською іконою Божої матері

Ростов-на-Дону під час збройного заколоту засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина врятувала Донська ікона Божої матері. Про це заявив глава Донської єпархії митрополит Меркурій в ефірі російського ЗМІ, запис якого доступний на YouTube.

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За словами російського митрополита, 24 червня священики у місті відслужили молебень перед іконою.

Своєю чергою прес-секретар митрополії Ігор Петровський заявив, що напружена ситуація вплинула на рішення про терміновий молебень. Він також розповів, що у 1591 році після молитви перед цією іконою без жодного пострілу військо хана Кази-Гірея пішло від Москви.

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Митрополит Меркурій, за словами Петровського, також вирішив здійснити молебень перед іконою.

«Через півтори години надійшло повідомлення, що ПВК «Вагнер» відступає і йде з Ростова. І вже потім лише за часом ми зрозуміли, що коли ми почали служити молебень, саме тоді розпочалися переговори, пішли перші слова умиротворення», – пояснив Петровський.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

Зазначимо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.