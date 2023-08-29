Як Кремль заманює росіян на війну: дані британської розвідки

Зарплата і додаткові пільги стануть сильним стимулом воювати для росіян, особливо з бідних регіонів

Після вторгнення в Україну військова служба у збройних силах Росії стала дедалі прибутковішою

Жителів найбідніших регіонів Росії заманюють на війну з Україною високими зарплатами. Однак навіть це не допоможемо Москві набрати достатньо добровольців. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

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Зазначається, що після вторгнення в Україну військова служба у збройних силах Росії стала дедалі прибутковішою. Зокрема, 4 лютого 2022 року диктатор Володимир Путін зазначив, що лейтенант отримує 81,2 тис. рублів на місяць. У жовтні 2022 року він заявив, що навіть мобілізовані рядові отримуватимуть 195 тис. рублів на місяць.

За даними британської розвідки, багато молодших чинів, які несуть службу в Україні, зараз отримують понад 200 тис. рублів на місяць. Це більш ніж у 2,7 раза перевищує середню зарплату за Росією (72,9 тис. рублів).

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«Цілком ймовірно, що зарплата і додаткові пільги стануть сильним стимулом для людей, особливо з бідних регіонів Росії. Однак Росія, як і раніше, навряд чи досягне поставленої мети щодо набору добровольців до лав армії», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.