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    У світі

    Кількість загиблих внаслідок аварії порома у Танзанії зросла до 224

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    <p>Похорон одного із загиблих пасажирів порома</p> - Кількість загиблих внаслідок аварії порома у Танзанії зросла до 224
    Фото: Reuters

    Похорон одного із загиблих пасажирів порома

    На борту порома перебували 300-500 чоловік

    Кількість загиблих в результаті катастрофи порома в Танзанії зросла до 224.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Міністр праці, транспорту і зв'язку Танзанії Ісаак Камвелве повідомили державному телеканалу TBC, що кількість загиблих зросла до 224 станом на неділю вдень», - йдеться в повідомленні.

    Офіційна причина аварії не була названа, але кілька чиновників заявили, що на поромі було більше пасажирів, ніж дозволено законом. За даними місцевих ЗМІ, його перевантажили – на борту перебували до 300-500 чоловік.

    Раніше повідомлялося, 20 вересня в результаті перекидання порома MV Nyerere на озері Вікторія в Танзанії загинули, щонайменше, 207 осіб.

    Зазначимо, що водолазам вдалося витягти з порома живого чоловіка, який провів у воді два дні.

    У суботу, 22 вересня дайвери потрапили всередину затонулого порому після того, як рятувальники почули звідти звуки, що могли свідчити про ознаки життя когось з тих, хто вижив. Однак живих пасажирів порому так і не вдалося знайти.

    Раніше повідомлялося про 170 загиблих в результаті аварії порома MV Nyerere, що перекинувся в четвер за кілька метрів від пристані на острові Укерве - найбільшому острові озера Вікторія, який є частиною Танзанії. За словами чиновників, дуже важко встановити точну кількість людей, які перебували на борту. Унаслідок катастрофи вижили лише 40 осіб.

    Влада Танзанії наказала арештувати причетних до інциденту осіб.

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