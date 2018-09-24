Кількість загиблих внаслідок аварії порома у Танзанії зросла до 224



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Фото: Reuters Похорон одного із загиблих пасажирів порома

На борту порома перебували 300-500 чоловік

Кількість загиблих в результаті катастрофи порома в Танзанії зросла до 224.

Про це повідомляє Reuters.

«Міністр праці, транспорту і зв'язку Танзанії Ісаак Камвелве повідомили державному телеканалу TBC, що кількість загиблих зросла до 224 станом на неділю вдень», - йдеться в повідомленні.

Офіційна причина аварії не була названа, але кілька чиновників заявили, що на поромі було більше пасажирів, ніж дозволено законом. За даними місцевих ЗМІ, його перевантажили – на борту перебували до 300-500 чоловік.

Раніше повідомлялося, 20 вересня в результаті перекидання порома MV Nyerere на озері Вікторія в Танзанії загинули, щонайменше, 207 осіб.

Зазначимо, що водолазам вдалося витягти з порома живого чоловіка, який провів у воді два дні.

У суботу, 22 вересня дайвери потрапили всередину затонулого порому після того, як рятувальники почули звідти звуки, що могли свідчити про ознаки життя когось з тих, хто вижив. Однак живих пасажирів порому так і не вдалося знайти.

Раніше повідомлялося про 170 загиблих в результаті аварії порома MV Nyerere, що перекинувся в четвер за кілька метрів від пристані на острові Укерве - найбільшому острові озера Вікторія, який є частиною Танзанії. За словами чиновників, дуже важко встановити точну кількість людей, які перебували на борту. Унаслідок катастрофи вижили лише 40 осіб.

Влада Танзанії наказала арештувати причетних до інциденту осіб.