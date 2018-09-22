Кількість жертв катастрофи порома в Танзанії перевищила 200 осіб



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Медики на місці трагедії в Танзанії

Водолазам вдалося витягти з порома живого чоловіка, який провів у воді два дні

В результаті перекидання порома MV Nyerere на озері Вікторія в Танзанії загинули, щонайменше, 207 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані державної телерадіокомпанії TBС.

Відзначається, що чотири водолази відновили пошуки людей. Їм вдалося витягти з порома живого чоловіка, який провів у воді два дні і зумів вижити завдяки повітряній кишені в каюті.

Раніше повідомлялося, що внаслідок перекидання порому на озері Вікторія в Танзанії в четвер, 20 вересня, загинуло 183 людини

У суботу, 22 вересня дайвери потрапили всередину затонулого порому після того, як рятувальники почули звідти звуки, що могли свідчити про ознаки життя когось з тих, хто вижив. Однак живих пасажирів порому так і не вдалося знайти.

Раніше повідомлялося про 170 загиблих в результаті аварії порома MV Nyerere, що перекинувся в четвер за кілька метрів від пристані на острові Укерве - найбільшому острові озера Вікторія, який є частиною Танзанії. За словами чиновників, дуже важко встановити точну кількість людей, які перебували на борту. Унаслідок катастрофи вижили лише 40 осіб.

Влада Танзанії наказала арештувати причетних до інциденту осіб.