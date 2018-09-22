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    У світі

    Кількість жертв катастрофи порома в Танзанії перевищила 200 осіб

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    Медики на місці трагедії в Танзанії - Кількість жертв катастрофи порома в Танзанії перевищила 200 осіб
    Медики на місці трагедії в Танзанії

    Водолазам вдалося витягти з порома живого чоловіка, який провів у воді два дні

    В результаті перекидання порома MV Nyerere на озері Вікторія в Танзанії загинули, щонайменше, 207 осіб.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані державної телерадіокомпанії TBС.

    Відзначається, що чотири водолази відновили пошуки людей. Їм вдалося витягти з порома живого чоловіка, який провів у воді два дні і зумів вижити завдяки повітряній кишені в каюті. 

    Раніше повідомлялося, що внаслідок перекидання порому на озері Вікторія в Танзанії в четвер, 20 вересня, загинуло 183 людини

    У суботу, 22 вересня дайвери потрапили всередину затонулого порому після того, як рятувальники почули звідти звуки, що могли свідчити про ознаки життя когось з тих, хто вижив. Однак живих пасажирів порому так і не вдалося знайти.

    Раніше повідомлялося про 170 загиблих в результаті аварії порома MV Nyerere, що перекинувся в четвер за кілька метрів від пристані на острові Укерве - найбільшому острові озера Вікторія, який є частиною Танзанії. За словами чиновників, дуже важко встановити точну кількість людей, які перебували на борту. Унаслідок катастрофи вижили лише 40 осіб.

    Влада Танзанії наказала арештувати причетних до інциденту осіб.

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