Кількість загиблих у Туреччині зросла до 1651. Ердоган оголосив семиденний траур

Рятувальники продовжують розбирати завали

Кількість жертв внаслідок землетрусу у Туреччині зросла до 1651. У країні оголошено семиденний національний траур. Про це оголосив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє агентство Anadolu.

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Протягом тижня трауру будуть приспущені національні прапори по всій території країни та на будівлях дипломатичних представництв Туреччини за кордоном.

У турецькому порту біля кордону із Сирією – масштабна пожежа після землетрусу.

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Міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа повідомив, що на цей час відомо вже про 1651 загиблого та понад 11 тис. постраждалих. Він також оголосив, що відомство організовує спеціальний корабель для масової евакуації травмованих людей до лікарень у Мерсіні, судно зайде у порт Іскендерун. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України наразі не має інформації про загиблих громадян внаслідок землетрусу в Туреччині. При цьому МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями, що проживають у зоні стихійного лиха.

Як повідомлялося, руйнівний землетрус у Туреччині стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.

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Згодом у Туреччині відкрили «повітряний коридор допомоги» постраждалим.