Кількість жертв теракту в Кабулі зросла до дев’яти осіб

Серед загиблих у Кабулі - троє нападників

В результаті нападу озброєних людей на військову базу, розташовану поблизу військової академії імені Маршала Фахіма на околиці Кабула, загинули щонайменше 9 осіб, серед них троє нападників. Один з бойовиків підірвав себе, ще двоє були застрелені. Про це повідомив представник міністерства оборони Афганістану Даулат Вазірі в понеділок, 29 січня.



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Бойовики намагалися проникнути на військову базу в Кабулі

Серед загиблих у Кабулі - троє нападників

В результаті нападу озброєних людей на військову базу, розташовану поблизу військової академії імені Маршала Фахіма на околиці Кабула, загинули щонайменше 9 осіб, серед них троє нападників. Один з бойовиків підірвав себе, ще двоє були застрелені. Про це повідомив представник міністерства оборони Афганістану Даулат Вазірі в понеділок, 29 січня.

Один з нападників затриманий, ще один продовжує чинити опір, вказав він. Крім того, за його даними, загинули двоє афганських військових і ще десять отримали поранення. Одночасно Вазірі спростував інформацію, в тому числі з офіційних джерел про те, що метою атаки була сама академія імені Маршала Фахіма.

Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».

Як повідомлялося раніше, чотири бойовики напали на пропускний пункт біля головної військової академії країни імені Маршала Фахіма в Кабулі. Була інформація, що загинули п'ять військових, ще 10 отримали поранення.

Нагадаємо, в суботу, 27 січня, в урядовому кварталі Кабула підірвали начинений вибухівкою автомобіль швидкої допомоги. Теракт стався в обідню пору в суботу, у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі Афганістану.

У результаті вчорашнього теракту в дипломатичному кварталі Кабула загинули 103 людини, ще 235 - поранено.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Талібан». Громадяни України, за попередньою інформацією, у суботньому теракті в афганській столиці не постраждали.

Суботній теракт стався через тиждень після смертельного нападу талібів на кабульський готель «Інтерконтиненталь», у якому загинули семеро громадян України.

Джерело: DW